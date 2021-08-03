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İzmir aşılamada 'mavi' kategoride

Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Bilgilendirme Platformu"nda yüzde 75 aşılama oranıyla "mavi" kategoride yer alan İzmir'de aşılama çalışmaları sürüyor

İzmir aşılamada 'mavi' kategoride
03 Ağustos 2021 Salı 14:14

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanlığının "En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus" haritasını paylaştı.

İzmir'in yüzde 75 aşılama oranına ulaşarak "mavi" kategoride yer aldığı haritaya ilişkin açıklamada bulunan Köşger, "İşte özlenen tablo: İzmir... Güzel İzmir'imizde aşılama oranı, duyarlı hemşehrilerimiz sayesinde yüzde 75'i buldu. 17-23 Temmuz arası, illere göre haftalık vaka sayımız ise 100 binde 33,43 olarak açıklandı. Haydi İzmir, daha sağlıklı günlere ulaşmak için kolları sıvıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İzmir Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de kentteki aşılama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bilgisini verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir aşılama #Koronavirüs #izmir valisi #izmir mavi kategori
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