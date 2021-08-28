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İzmir-Aydın Otoyolu'nda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

İzmir- Aydın Otoyolu'nda kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev aldı. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir-Aydın Otoyolu'nda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:00

Kaza, saat 08.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli girişinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 CEK 93 plakalı otomobile, tünel girdikten sonra arkadan gelen 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir kaza #izmir aydın yolu kaza #trafik kazası #ölüm
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