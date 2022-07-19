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İzmir Bakırçay Üniversitesi 28 kişi alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 28 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Bakırçay Üniversitesi 28 kişi alacak
19 Temmuz 2022 Salı 10:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

 

İlan için 18 Temmuz'da başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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