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İzmir Bakırçay Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 15 araştırma görevlisi alımı yapacaklarını duyurdu

İzmir Bakırçay Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
01 Eylül 2021 Çarşamba 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alımı yapacaktır.

İlan için başvurular 31 Ağustos ile 14 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. 

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