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İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 13 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi alacak
17 Ekim 2022 Pazartesi 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden https://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.

İlan için başvurular 17 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 15 gün sürecektir.

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