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İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi alımı
29 Haziran 2021 Salı 08:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

 

Adayların 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçent unvanı yurt dışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

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