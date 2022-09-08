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İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
08 Eylül 2022 Perşembe 10:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Adaylar başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden https://ubys.bakircay.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.

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