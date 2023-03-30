İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
30 Mart 2023 Perşembe 07:23

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.


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