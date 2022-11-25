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İzmir Balçova'da yangın! Bir kişi hayatını kaybetti!

İzmir Balçova'da yangın! Bir kişi hayatını kaybetti!
25 Kasım 2022 Cuma 10:25

İzmir Balçova'da bulunan bir evde yangın çıktı. Yangında yalnız yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti

Eğitim Mahallesi İhsan Sungur Sokak'ta 3 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eve giren ekipler, yalnız yaşayan Senar Karaşahinoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #haber #yangın #balçova #izmir
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