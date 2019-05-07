İzmir Barosu, Demokrasi Nöbeti başlattı

İzmir Barosu, YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararını protesto etmek için Demokrasi Nöbeti başlattı. Kararın duyulmasının ardından olağanüstü olarak toplanan İzmir Barosu Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları hukuka küsmemelidirler. İzmir Barosu halkımızdaki umudun da savunmanı olarak görev başındadır” denildi. Baro, yaptığı açıklama ile tüm yurttaşları ve demokratik kitle örgütlerini yenilenecek seçimlere kadar her akşam 20.00-21.00 saatleri arasında İzmir Barosu önünde demokrasi nöbeti tutmaya davet etti.

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından okunan açıklamanın tamamını şöyle:

BASINA ve KAMUOYUNA

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart İstanbul yerel seçimleri kapsamında yapılmış olan büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu büyük mücadeleler ve fedakarlıklarla kurulan ülkemiz demokrasisinin tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelen bu vahim kararın önemine binaen olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Alınan karar tarih önünde hükümsüzdür. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri aldıkları karar ile Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nun kendilerine verdiği yetkiyi kötüye kullanmışlardır. Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve yargının siyasi iktidar tarafından bir enstrüman olarak kullanıldığını tescil etmiştir.

2. Yurttaşlarımızı önümüzdeki süreçte itidalli davranmaya davet ediyoruz. Bu dönemde barışçıl gösteri haklarını kullanmak isteyebilecek yurttaşlara yönelmesi muhtemel her türlü hukuksuz müdahalede halkımızın yanında olacağız.

3. İzmir Barosu üyeleri yenilenecek seçimlerde İstanbul'da da görev almaya taliptir. Cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi İzmir bu süreçte İstanbul halkını yalnız bırakmayacaktır.

4. Baromuz, bu kararı verenlerle ilgili olarak her türlü hukuki başvuruyu yapacaktır. Tüm barolarımızı ve Türkiye Barolar Birliği'ni bu süreçte demokrasinin yanında olmaya davet ediyoruz.

5. Demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırıldığı bugün itibari ile tüm yurttaşlarımızı ve demokratik kitle örgütlerini yenilenecek seçimlere kadar her akşam 20 ile 21 saatleri arasında baromuz önünde demokrasi nöbeti tutmaya çağırıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları hukuka küsmemelidirler. İzmir Barosu halkımızdaki umudun da savunmanı olarak görev başındadır.

Türkiye bugüne dek yetiştirdiği bağımsız ve özgür hukukçuları ile bu girdaptan kurtulacaktır.

Tüm yurttaşlarımıza saygılarımızla duyururuz.