İzmir Barosu'ndan 15 Temmuz açıklaması

Tarihimizin en acı olaylarından biri olan 15 Temmuz askeri darbe teşebbüsü, tüm erken uyarılara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsız, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması hedefinden sapılarak, başta yargı organları ve güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurumlarının hemen tamamının bilerek ve isteyerek liyakat sahiplerine değil, yobaz ve işbirlikçi yandaş bir kliğe teslim edilmesinin sonucudur.

15 Temmuz gerici kalkışmasına karşı başta parlamentoda temsil edilen tüm partiler olmak üzere bütün ulus bir arada ortak bir irade sergilemiş ve ülke demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu ortak irade ülkenin kaderinin çoğulcu ve çağdaş bir hukuk devletine bağlı olduğunun tescilidir.

Bu gerici kalkışmadan halka kurşun sıkan caniler kadar bu kişileri belli mevkilere getirenler de sorumludur. Ve maalesef tüm sorumlular yargı karşısına çıkarılmış ve cezalandırmış değildir.

Ülkemizin özellikle son yıllarda demokrasiden ve hukuktan hızla uzaklaşmasında darbe teşebbüsüne kalkışan yobazlar kadar, bu vahim olayı ülkeyi OHAL KHK’ları ile dizayn etmek için “fırsata çeviren” siyasilerin de sorumluluğu büyüktür. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü takiben ilan edilen OHAL, ülkemizi ve demokrasimizi, milletin iradesinin yok sayıldığı, kanunların kararnamelerle değiştirildiği antidemokratik bir rejime evriltmiştir. Milletimizin, bu karanlıktan da yine çoğulcu demokrasi ve demokratik bir hukuk devleti ideali için göstereceği mücadele ile çıkacağına inancımız tamdır. Gerici ve yobazları, devlet kademelerinde söz sahibi kılan ortakları da yargı önünde hesap verinceye kadar hak, hukuk ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Üç yıl önce yaşadığımız acı deneyim bizlere ülkemizin "şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi" olamayacağını bir kez daha göstermiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz gerici ayaklanmasında yaşamlarını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

İzmir Barosu Başkanlığı