İzmir Barosu'ndan GSF açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi binasını, Tınaztepe Kampüsünde rektörlük binası olarak planlanan ve yapılan binaya taşıma kararı almıştır.

Öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini devam ettirdikleri mevcut binanın, depreme dayanaksız olduğu gerekçesi ile binanın taşınacağı hususunda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından öğretim üyeleri ve öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır. Bu bilgilendirmelere herhangi bir taşıma kararı ve deprem riskine ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin bilgi ve belgeler eklenmemiştir. Bu husus, sürecin şeffaf olarak yürütülmediğini ve üniversitenin paydaşları öğretim üyeleri ile öğrencilerden gizli şekilde işlemlerin yapıldığını ortaya koymaktadır.

Yetiştirdiği sanatçılarla ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine çıkması için katkı koyan bir okulun, çalışmalar için yeterli düzeyde salon, atölye, stüdyosu olmayan bir binaya taşınması eğitim ve öğretim açısında kabul edilemeyecek bir karardır. Öğrenci ve akademisyenlerin açıklamalarından da yeni binada sanat çalışması yürütülmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Rektörlüğün, bir oldu bittiyle, üniversitenin paydaşları ve çalışanlarına söz hakkı vermeden işlemler yürütmesi kabul edilebilir değildir.

Ülkemizin güzide eğitim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kültür ve sanat çalışmalarının sadece üniversiteyi ilgilendiren bir husus olmadığı, şehrimize ve ülkemize ait bir değer yaratıldığı unutulmamalıdır.

Özgür ve bağımsız fikirlerin üretilip geliştirildiği, insan yaşamını tehlikeye düşürmeyecek mekanların yaratılması ve korunması konularında İzmir Barosu olarak GSF öğrenci ve öğretim üyelerine hukuki destek vermeye hazır olduğumuzu bildirir, Rektörlüğün, öğrenci ve öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak sanat ve bilim için doğru olan işlemleri yapmasını temenni ederiz.