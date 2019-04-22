İzmir Barosu'ndan kınama

İzmir Barosu'nca şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kınanarak, faillerin bulunup, yargı önüne çıkarılması istendi.

İzmir Barosu tarafından Ankara'daki şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösterildi. Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan organize saldırı, iktidar bloğunca aylardır sürdürülen ayrıştırıcı siyasetin acı bir sonucudur. Bu saldırı göstermektedir ki beka söylemi adı altında sürdürülen gerginlik politikası ülkeyi tam ortasından bölmüş ve terörize etmiş durumdadır. Ankara'daki saldırının asıl failleri, toplumu bir sonraki günü dahi düşünmeden kutuplaştırmakta beis görmeyenlerdir. Şimdiye kadar yaşanan kötü örnekler sebebiyle umudumuz güçsüz olsa dahi söylemek isteriz ki, savcılar görevini layıkıyla yapmalı, söz konusu organize saldırının doğrudan ve dolaylı tertipleyicilerini yargı önüne çıkarmalıdır. İnancımız, Türkiye toplumunun barış ve huzur içinde yaşaması için ihtiyaç duyduğu güç ve özverinin, yine toplumumuzun kendi içinden çıkacağı yönündedir. Hukuksuzluğa, demokrasi tanımazlığa ve faşizme karşı gösterilecek dayanışma, toplumdaki ayrıştırmacı politikaları ve bunların sahiplerini yenecektir. Türkiye'yi ikinci bir Madımak'la, Çorum'la, Maraş'la, Gazi'yle, 6-7 Eylül ile karşı karşıya bırakmak isteyenler ortak akıl sayesinde bir kez daha başarısız olmaya mahkûmdurlar. Bu vesile ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diliyor, Hakkari'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz. Türkiye'nin daha aydınlık günlere kavuşması için toplumun tüm bileşenlerinin ötekileştirilmeden, barış içinde yaşaması adına İzmir Barosu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir."