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İzmir Barosu'ndan Valiliğe tepki: Protokol sınırlandırmasını kabul etmiyoruz!

İzmir Barosu'ndan Valiliğe tepki: Protokol sınırlandırmasını kabul etmiyoruz!
28 Ekim 2022 Cuma 10:56

İzmir Barosu, Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen yürüyüş için Valilik tarafından kurumlara bildirilen 20 kişi sınırına tepki gösterdi. Baro'dan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Barosundan korteje katılmak üzere 20 kişilik liste yollamasını istemiştir. Bir kez daha tekrarlıyoruz: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı

Baro tarafından Valiliğe verilen yanıtta “Bizler, İzmir Barosu Yönetim Kurulu olarak, Cumhuriyetimizin ilan edildiği bu önemli günün büyük bir coşku ve mümkün olan en geniş katılımla kutlanması gerektiğine inanmaktayız. 114  yıllık geçmişi ve birçok konuda ülkede öncü olan İzmir Barosunun seçilmiş yönetim kurulu olarak baromuza kayıtlı tüm meslektaşlarımızla beraber 29 Ekim günü tören alanında olma azminde olduğumuzu bildiririz.” denildi.

Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz!

Konuyla ilgili İzmir Barosu tarafından “Cumhuriyet Bayramı’nda Protokol Sınırlandırmasını Kabul Etmiyoruz, Bir Kez Daha Tüm Üyelerimizle Beraber Alanda Olacağız!” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada ise İzmir Valiliği’nin 2018 yılında da benzer bir girişimde bulunduğu ifade edilerek “Şimdi anlıyoruz ki siyasallaşmış bürokratik zihniyet, geçen dört yıl içinde hiç değişmemiş ve milli bayramları yurttaşlardan kaçırabileceği düşüncesiyle İzmir Barosundan korteje katılmak üzere 20 kişilik liste yollamasını istemiştir. Bir kez daha tekrarlıyoruz: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İzmir Barosu’nun dört yıl sonra da yine aynı yerde olduğu ifade edilerek “Vazgeçmedik, biat etmedik, teslim olmadık. Cumhuriyet değerlerini, laik Türkiye Cumhuriyetini, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini korumaya devam edeceğiz. Aynı kararlılıkla, 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Baromuz üyesi bütün meslektaşlarımızla birlikte, çok daha kalabalık ve çok daha coşkulu şekilde katılacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.

Etiketler; #izmir #izmir barosu #izmir valiliği #29 ekim
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