İzmir Barosu'nun düzenlediği spor oyunlarına Valilik'ten engel!

Festivaller, konserlerden sonra bir yasak haberi de İzmir'den geldi. İzmir'de baronun düzenlediği 100. Yıl Avukat Spor Oyunları valilik tarafından engellendi. Konu ile ilgili İzmir Barosu bir açıklama yaptı

Üst üste gelen yasaklara bir yenisi daha eklendi. Bu kez İzmir'de baronun düzenledi 100. Yıl Avukat Spor Oyunları engellendi. Konu ile ilgili barodan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle: "Tüm yurtta gerçekleşen konser yasaklarından sonra şimdi de Baromuz tarafından İzmir’in kurtuluşu anısına düzenlenen ve 17-25 Eylül tarihlerinde tüm Türkiye’den 1.200 civarında avukatı İzmir’de buluşturacak olan “100. YIL AVUKAT SPOR OYUNLARI” Valinin keyfi kararıyla engellendi.

Organizasyona dair Valiliğe yazılı olarak yapılan başvuru akabinde, Valiliğin talimatı doğrultusunda, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organizasyondan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz aranmış; kendilerinin katılımı ile toplantılar yapılmış; saha ve salon organizasyonları tamamlanmış; hakem ücretleri dahi belirlenmiştir.

Tüm bu işlemler tamamladıktan sonraki aşamada, İl Spor Müdürü tarafından sorumlu yönetim kurulu üyemiz aranarak Valiliğin turnuvaya izin vermediği, bu nedenle saha ve hakem tahsisi yapamayacakları bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Valiliğe iki ayrı yazı yazılmış, yazılı bir karar olup olmadığı, varsa gerekçesinin ve kararın tarafımıza bildirilmesi, ayrıca yaklaşık 1.200 avukatı mağdur edecek bu karardan dönülmesi talep edilmiş; bunun yanında, görüşme talebimiz telefonla da iletilmiştir.

Buna rağmen işbu yazının yazıldığı ve paylaşıldığı ana kadar İzmir Valiliği tarafından Başkanlığımıza bilgi verilmemiş, herhangi bir karar gönderilmemiş, görüşme talebimiz de yanıtsız kalmıştır.

A protokolde yer alan İzmir Barosuna karşı İzmir Valiliğince sergilenen bu tavır, hiçbir teamüle uymadığı gibi, en zarif tabirle, ayıptır.

Görünen o ki, konserler, festivaller yasaklayan bağnaz zihniyet, bu kez de İzmir’de karşımıza çıkmıştır. Bu olayla, tüm ülkeye musallat olan tek adam karanlığının yalnızca merkezi yönetime değil, İzmir’deki temsilcilerine de sirayet ettiği açıkça görülmüştür.

İzmir Valisi, kişisel hırsları ve makul bir açıklaması olmayan inadıyla, sadece spor yapmak isteyen avukatları engellemektedir.

4,5 milyon kişinin çığ gibi büyüyen sorunlarına çare bulmaya çalışmak yerine; avukatların futbol, basketbol ve voleybol oynamasıyla uğraşmanın, bir ilin mülki amirini neden bu kadar ilgilendirdiğini bir hayli merak ediyoruz.

Zaman zaman söylemek zorunda kaldığımız gibi; kamu görevlilerinin bulunduğu makamlar, kendilerine mülk, kişisel egoları tatmin yeri değildir."