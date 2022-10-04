İzmir Barosu’ndan 4 Ekim çağrısı: Yasalar hayvanların haklarına göre düzenlenmeli

Hayvanları Koruma Günü nedeniyle İzmir Barosu tarafından İzmir Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında artan hayvan hakkı ihlalleri karşısında yasaların acilen tüm hayvanların haklarını esas alacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Barosu tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişikliklerin hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarını ve haklarını temel almaktan uzak kaldığı belirtildi.

Hayvanlara şiddet uygulanmasının önü açıldı

Basın açıklaması metnini okuyan İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Rojda Kuruş, “Hayvanlara şiddetin algı operasyonlarıyla sistematik boyuta ulaştığı, hayvan haklarını gözetmekte yetersiz kalan yasalar nedeniyle faillerin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir yıl olan 2022’yi geride bırakmak üzereyiz. Yıllardır hayvan hakları savunucularının etkili bir yasa için verdiği mücadeleye rağmen 14.07.2021 tarihli 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişiklikler yine hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarını ve haklarını temel almaktan çok uzak kaldı. Yasada yapılan değişikliklerle hayvanların yaşam haklarının doğrudan ihlal edildiği çok temel konular es geçildiği gibi hayvanlara karşı işlenen suçlar kamu davası kapsamına alınmayarak, muhakeme şartı getirilerek, faillere yetersiz cezalar öngörülerek, belediyelere cezai sorumluluk addedilmeyerek adeta hayvanlara bireysel ve kurumsal olarak şiddet uygulanmasının önü açıldı. Aynı yasa değişikliğinde yasak ırk olarak tanımlanan kayıtsız köpekler yuvalarından koparılarak bakımevlerinde tecrit edildi. Bu insan merkezci kanun değişikliği sebebiyle binlerce köpek sokağa atıldı veya hayatları boyunca bakımevlerinde esir hayatı yaşamak zorunda bırakıldı. Bu köpeklerin bakımevlerine hapsedilmesiyle birlikte koşulları zaten son derece yetersiz olan bakımevleri ölüm kamplarına dönüştü” dedi.

Yasalar hayvan haklarına göre düzenlenmeli

Ülkenin her yanında tırmanarak artan hayvan hakkı ihlalleri karşısında taleplerini yenilediklerini belirten Kuruş, “Yasalar acilen tüm hayvanların haklarını esas alacak şekilde düzenlenmelidir. Hayvana şiddet karşısında göstermelik değil, caydırıcı cezalar öngörülmeli, soruşturmalarda muhakeme şartı kaldırılarak bu suçlar resen soruşturulmalıdır. Belediyeler hayvanlara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli, sıkı bir şekilde denetlenmeli, görevlerini ihmal eden kamu çalışanları cezalandırılmalıdır. Bakımevleri hayvan düşmanlarını tatmin etmek amacıyla hayvanların tecrit edildiği kamplar olmaktan çıkmalı, hayvanlar kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra yaşam alanlarına bırakılmalıdır. Pet shoplar, hayvanat bahçeleri, sirkler gibi hayvan sömürüsünün en büyük çarkları kapatılmalı, oradaki tüm hayvanlar özgürlüğüne kavuşturulmalıdır. Hayvan deneyleri, avcılık, at yarışları, gelenek adı altında meşrulaştırılan tüm hayvan dövüşleri istisnasız yasaklanmalıdır. Yasak ırk diye tabir edilen hayvanlar aşılanıp kısırlaştırıldıktan sonra yuvalandırılmalıdır. Halk, hayvan hakları ve hayvanlarla birlikte yaşamak konusunda bilinçlendirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.