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İzmir Bayraklı'da bir kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

22 Kasım 2022 Salı 12:19

İzmir Bayraklı'da otomobil kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atmıştı. Kazada 26 yaşındaki Anıl Kemerci hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı da yaralandı. İkilinin İstanbul'dan İzmir'e otomobil almak için geldiği ortaya çıktı. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi

Kaza, 20 Kasım'da saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. Anıl Kemerci idaresindeki 35 FCT 305 plakalı otomobil, kaldırıma, ardından da trafik ışığına çarptıktan sonra taklalar attı. Otomobil metrelerce sürüklenirken, diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Kemerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobildeki Ö.U. (24) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 

OTOMOBİL ALMAK İÇİN İZMİR'E GELMİŞLER
 

Anıl Kemerci ile arkadaşı Ö.U.'nun İstanbul'dan İzmir'e otomobil satın almak için geldikleri belirtildi. Ses sanatçısı Hüsnü Kemerci'nin yeğeni olduğu öğrenilen Kemerci, dün İstanbul'da toprağa verildi.

Bu arada, kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; caddede hızlı seyreden otomobilin kaldırıma çarpıp kontrolden çıktığı, ardından trafik ışığına çarparak taklalar attığı görülüyor.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #kaza #haber
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