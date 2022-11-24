İzmir Bayraklı'da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Bayraklı’da da coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından, Talatpaşa Ortaokulu’nun hazırladığı etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler gösteri sergiledi. Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki tüm okullara pasta göndererek öğretmenlerin gününü kutladı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” ünvanının verildiği 1981 yılından bu yana kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Bayraklı’da da renkli görüntülere sahne oldu. Öğretmenler için ilk tören Bayraklı Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Resmi kurum ve kuruluşlar Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törene Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BELEDİYEDEN TÜM OKULLARA PASTA

Alandaki törenin ardından, Talatpaşa Ortaokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı gösteri sergilendi. İlçe Müftülüğü Konferans Salonu’ndaki etkinlikte şiirler okundu, danslar edildi. Ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın elinden aldı. Etkinlik, öğretmenler korosu konseri ile sona erdi. Bayraklı Belediyesi ayrıca, ilçe genelinde bulunan tüm okullara pasta göndererek, öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenler, Başkan Sandal’ın hediyesini mutlulukla karşıladı.

MİNNET BORÇLUYUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ülkemizi, insanımızı aydınlık bir geleceğe taşımak gibi yüksek ideallere sahip, güç şartlar altında Anadolu'nun her köşesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, özveri, sabır, emekle çocuklarımızın geleceklerini şekillendiren, öğrencilerinin yaşamına ışık tutan ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin izinden giden tüm meslektaşlarımın 'Öğretmenler Günü' kutlu olsun. Hepsine minnet borçluyuz” dedi.