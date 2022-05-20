İzmir Bayraklı'da polis aracına mermi isabet etti!

İzmir Bayraklı'da silahlı kavga ihbarına giden polis aracına mermi isabet etti. Polis motosikletle rastgele havaya ateş açan iki kişinin peşine düştü

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine polis ekibi söz konusu adrese gitmek üzere hareket etti. Çay Mahallesine gelen polis ekibi adresi ararken bu sırada bir mermi araca isabet etti. Üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklettekiler tarafından rastgele açılan ateş sonucu merminin araca isabet ettiği belirlendi. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri kaçan motosikletteki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.