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İzmir Bayraklı'daki cinayetle ilgili 6 kişi tutuklandı

İzmir Bayraklı'da geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla eğlendikten sonra apartmanda çıkarken vurularak öldürülen Ahmet Soyubol cinayeti ile ilgili 6 kişi tutuklandı

İzmir Bayraklı'daki cinayetle ilgili 6 kişi tutuklandı
26 Kasım 2021 Cuma 08:40

Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde 21 Kasım tarihinde meydana gelmişti. 24 yaşındaki Ahmet Soyubol, arkadaş grubu ile eğlenmek için Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde bir araya gelmişti. Gece sonunda evden çıkan arkadaş grubuna, bir taksiden ateş açılmış ve Soyubol vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Soyubol kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #cinayet #ahmet soyubol
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