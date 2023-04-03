İzmir Bayraklı’da gençler seçim güvenliği için sahada çalışacaklar

İzmir'de Bayraklılı gençler, genel seçim öncesinde çalışmalarını hızlandırarak yerelde yapılması gerekenlerle ilgili sahada birlikte çalışma kararı aldı.

İzmir Bayraklı’da gençler seçim güvenliği için sahada çalışacaklar
03 Nisan 2023 Pazartesi 12:22

İzmir'de "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti" vizyonuyla gençleri yerel yönetim sürecine dahil etmek isteyen Bayraklı Belediyesinde Gençlik Meclisi üyeleri bir araya geldi. Bayraklılı gençler, genel seçim öncesinde çalışmalarını hızlandırarak yerelde yapılması gerekenlerle ilgili sahada birlikte çalışma kararı aldı.

BAYRAKLILI GENÇLER SAHADA ÇALIŞACAK

Bayraklı Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençler, belediye binasında toplandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gençlik Meclisi ile yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine dahil olan gençler, genel seçimlerde de oy sandıklarının güvenliği ile ilgili sahada çalışma kararı aldı. Buna göre, ilçedeki eksiklikler ve yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunan gençler, yerel yönetimler ile iletişim halinde daha aktif rol alacaklarını ve projeleriyle ilçenin gelişimine katkı sağlayacaklarını belirtti.

GENÇLERİMİZLE GÜÇLÜYÜZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bayraklı çocuklarıyla ve gençleriyle güçlü bir kent. Onların fikirleri ve önerileri bizim için çok önemli. Söz, yetki ve kararı Bayraklı’da gençlerimize verdik. Hayal ettikleri Bayraklı’yı birlikte oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Etiketler; #seçim #bayraklı #izmir #genç #genel seçim
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