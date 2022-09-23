İzmir Bergama'da orman yangını çıktı!

İzmir'in Bergama ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bergama'nın Kozluca Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.15'te yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri ve 2 dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi. Saat 12.26’da ilk müdahalenin yapıldığı yangın bölgesinde ekipler, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre bölgede 2 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.