ÜNLÜ OYUNCU ENTÜBE EDİLDİ!
ÜNLÜ OYUNCU ENTÜBE EDİLDİ!
0
KORONAVİRÜS KABUSU SÜRÜYOR!
KORONAVİRÜS KABUSU SÜRÜYOR!
0
O POLİSİN CEZASI BELLİ OLDU!
O POLİSİN CEZASI BELLİ OLDU!
0
TİKTOK'A DAVA!
TİKTOK'A DAVA!
0

İzmir bir kamyon apartmanın zemin katına çarptı!

İzmir'de bir deponun ardından da apartmanın duvarına çarpan kamyonun şoförü yaralandı

İzmir bir kamyon apartmanın zemin katına çarptı!
21 Nisan 2021 Çarşamba 15:39

İzmir'in Bayraklı ilçesinde önce bir deponun ardından da bir apartmanın duvarına çarpan kamyonun şoförü kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Osmangazi Mahallesi 592/12 Sokakta ilerleyen C.A. yönetimindeki 35 ACG 617 plakalı kamyon, önce bir deponun duvarına ardından 3 katlı apartmanın zemin katının duvarına çarparak durdu.

Kazada hafif yaralanan şoför, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Deposuna ait duvarın bir kısmı yıkılan Erdoğan Dumluoğlu, gazetecilere olay sırasında üst kattaki evinde olduğunu belirterek, büyük bir gürültü duyduğunu, balkona çıktığında kamyonun çarptığını gördüğünü anlattı.

Sokağın dar olmasına rağmen çok işlek olduğunu kaydeden Dumluoğlu, "Şu yolda can güvenliğimiz yok. Çocuklarımız çıkamıyor. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Evi hasar gören 56 yaşındaki emekli Bilgin Ertem de olay sırasında eşi, kızı ve torunlarının evde olduğunu aktararak, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Daha önce de bir hafif ticari araç, bir de iş makinesinin evine çarptığını belirten Ertem, yetkililerden yolla ilgili çalışma yapılmasını istedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bayraklı #kamyon kaza #kaza
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu'ndan Nutuk açıklaması: Bahçeli ne yapacak? Bunu merak ediyorum
Sonraki Haber
Kuşadası'nda jeotermal tepkisi: Tarım alanları yok olur!
Karısını bıçaklayarak öldürdü, para göndermeyen kızını suçladı!
Karısını bıçaklayarak öldürdü, para göndermeyen kızını suçladı!
0
Başkan Sandal'dan depremzedelere ziyaret
Başkan Sandal'dan depremzedelere ziyaret
0
Başkan Soyer duyurdu: Yakında açılacak!
Başkan Soyer duyurdu: Yakında açılacak!
0
Sanal maratonu 530 atlet tamamladı
Sanal maratonu 530 atlet tamamladı
0
İzmir Tabip Odası Başkanı uyardı: Şu an elimizdeki tek silah aşı!
İzmir Tabip Odası Başkanı uyardı: Şu an elimizdeki tek silah aşı!
0
Soyer: Esnafa desteğe devam edeceğiz
Soyer: Esnafa desteğe devam edeceğiz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.