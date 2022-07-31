İzmir Bornova'da 1 kişinin öldüğü patlamanın görüntüleri ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir kimya imalathanesinde patlama meydana gelmiş, 1 kişi ölmüş bir kişi de yaralanmıştı. Patlamada dair görüntüler ortaya çıktı

Olay, geçen 26 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi’ndeki bir kimya imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin kaynak yaptığı sırada, imalathanede önce patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İmalathanenin yanındaki bir iş yerine de sıçrayan yanın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından iş yerine giren ekipler, imalathane işçisi Suat Kadan’ın cansız bedenine ulaştı. Kadan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda, bir diğer işçi B.G.’nin ise vücudunda yara ve yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri tarafından Ege üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan yaralının tedavisi devam ediyor.

Öte yandan imalathane ile önündeki yolda park halinde bulunan bir araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.