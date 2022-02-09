OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
0
YILANLARIN UYKU DÜZENİ BOZULDU
YILANLARIN UYKU DÜZENİ BOZULDU
0
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
0
MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0

İzmir Bornova'da kar sevinci

09 Şubat 2022 Çarşamba 12:10

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası Bornova’nın yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Karı gören vatandaşlar anın keyfini çıkartırken, belediye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için alarma geçti

Eğridere, Çamiçi, Kayadibi, Karaçam, Sarnıç, Kurudere, Beşyol, Yaka ve Çiçekli mahalleleri olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerinde geç saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu çalıştı. Gündüz de devam eden çalışmalarla kapanan yollar açılırken araçların kayma riskine karşı tuz serim çalışması yapıldı.

Bornova’nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kimi vatandaşlar da kar yağışının keyfini çıkardı, kartopu oynadı. Karın keyfini çıkaranlar arasında can dostları da vardı.

Böyle durumlara hazırlıklıyız

Böylesi durumlara karşı her zaman hazır olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Yağışla beraber ekiplerimiz de çalışmalara başladı. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaması ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #bornova #kar #kar sevinci #kar yağdı #izmir kar
Önceki Haber
Afyon'da yolcu otobüsü devrildi
Sonraki Haber
Turgutlu'ya kar yağdı. Bazı yollar kapandı!
İzmir Büyükşehir’den Menderes’deki sulama göletlerine 8 milyon liralık yatırım
İzmir Büyükşehir’den Menderes’deki sulama göletlerine 8 milyon liralık yatırım
0
CHP'den elektrik zammına tepki: Kademeli soygunun mağduru vatandaş oldu!
CHP'den elektrik zammına tepki: Kademeli soygunun mağduru vatandaş oldu!
0
Bergama Belediyesi 19 tarlayı satışa çıkardı
Bergama Belediyesi 19 tarlayı satışa çıkardı
0
Başkan Soyer'den dikkat çeken paylaşım!
Başkan Soyer'den dikkat çeken paylaşım!
0
Vakalar artıyor, okullar tedirgin!
Vakalar artıyor, okullar tedirgin!
0
İzmir'de kar sürprizi!
İzmir'de kar sürprizi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.