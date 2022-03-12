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İzmir Bornova'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir Bornova'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
12 Mart 2022 Cumartesi 10:04

İzmir Bornova otoyolda otomobil, önünden giden başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir- Aydın Çevreyolu Bornova Viyadüğü Ege Üniversitesi yol ayrımı yakınında meydana geldi. Servet Kaya yönetimindeki 45 SR 225 plakalı otomobile, arkadan gelen Ahmet Utku yönetimindeki 35 HFY 79 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yol kenarındaki beton bariyerlere savrulurken, Utku'nun aracı ise metrelerce sürüklendi. Kazada Servet Kaya yaşamını yitirdi, diğer araç sürücüsü Ahmet Utku ile yanındaki Haydar Canpolat ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaya'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

Kaza nedeniyle Bornova yönünde trafik tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yaklaşık 2 saat sonra yeniden normale döndü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kaza #ölüm #trafik kazası
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