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İzmir Bornova'da korkutan anlar! Bir bina boşaltıldı!

18 Şubat 2022 Cuma 08:49

İzmir Bornova'da açılan inşaat temeli nedeniyle, yan tarafta bulunan bir binanın temelinde çökme meydana geldi. 2 katlı binada yaşayan aileler evlerinden tahliye edilirken, olay yerinde ise güvenlik önlemleri alındı


Olay, saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 472 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir firma inşaat yapmak için 2 gün önce temel kazısı başlattı. Bitişiğinde bulunan binanın temelinde toprak kayması oluşmasıyla bina sahipleri inşaat firmasını arayarak durumu bildirdi. İnşaat alanına gelen firma yetkilileri, temel kazılan alanın bitişiğindeki binanın temelinin kaymaması için güvenlik önlemleri almaya başladı. Çalışmalar sırasında binanın temelinde çökme ve kayma meydana geldi. Çalışanların uyardığı bina sakinleri evlerini terk ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri ise yaptıkları kontrollerin ardından binayı mühürledi.

Bina sakini Sevgi Gül, "Burada 2 gündür temel kazma çalışmaları yapılıyor, binamız sağlam olmadığı için biz uyarıda bulunduk. Onlar dikkatli yapmaya çalıştılar ama bizim binada çökme meydana geldi. Akşam saatlerinde temelimiz çöktü, ben evimi, eşyalarımı geri istiyorum. Bilinçli insanlar yapsın bu işi, 2 gündür uyarıyoruz, bir an önce evime girmek istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #çökme #temel kazma
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