İzmir böyle yağmur görmedi

İzmir'de sağanak yağış etkili oluyor. Yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Vatandaşlar iş yerlerine gitmekte zorluk çekiyor

İzmir'de gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Gökgürültüsüyle birlikte yağan yağmur şiddetini azaltmadan devam ediyor. Sabah güne yağmur ile uyanan vatandaşlar işlerine gitmekte zorlanıyor. Yağmur nedeniyle bir çok yer de su içinde kaldı.



Foça'da evler su altıda

Sağanak yağmurda Foça'da birçok iş yeri ve ev sular altında kaldı. Yağmurun yanı sıra Foça'da dolu yağışı da görüldü. Yağış nedeniyle ilçede dereler ve logarlar taştı.

Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz, sahille birleşti. Deniz ve sel suları birbirine karıştı. Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

30 yıldır böyle yağış görülmedi

Konuyla ilgili açıklama yapan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça'da 30 yıldan bu yana böyle bir yağmurun görülmediğini söyledi. Gürbüz şöyle devam etti:"Foça son 30 yıldır böyle yağış almadı. Dağlardan, tepelerden gelen sel suları, denizin yükselmesi sokaklarımızın suyla dolmasına neden oldu. Terminal bölgesinde kaldıkları yeri su basan 5 vatandaşımızı Foça Devlet Hastanesi’ne yerleştirdik. İtfaiye ve belediye ekiplerimiz gerek yollarda ve gerekse su basan ev ve işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de takviye ekipler istedik."