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İzmir Bozdağ'da 25 santimetre kar var

İzmir’in kış turizmi merkezlerinden Bozdağ'ın zirvesinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

İzmir Bozdağ'da 25 santimetre kar var
19 Aralık 2021 Pazar 09:14

Bozdağ Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, dün gece başlayan kar yağışının ardından kar kalınlığının merkezde 5, zirvede ise 25 santimetreye ulaştığını söyledi.

Kar yağışının 2 gün daha devam edeceğini kaydeden Balcı, "Sabah yollarımızda hafif bir sorun olmuştu fakat şu anda yollarımızda hiçbir sorun yok. Ben Bozdağ'a gelecek misafirlerimize yanlarında zincir ya da kış lastiği takmalarını kendi can güvenlikleri açısından hatırlatmak istiyorum. Bozdağ şuan her yönüyle kış turizmine açık." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Telli de kar yağışını dört gözle beklediklerini belirterek, "Beklediğimiz gibi güzel kar yağmaya başladı. Salepleri hazırladık herkesi bekliyoruz. Bozdağ haricinde Elmabağ, Ovacık mahalleri ve Kayak merkezinin olduğu yerler bembeyaz oldu. Allah nasip ederse yeni yıla karla gireceğiz." diye konuştu.

Öte yandan ekipler kar yağışının etkili olduğu Bozdağ kayak merkezi ve Bozdağ-Gölcük yollarında herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının ardından Bozdağ'a gelenler kardan adam yapıp, kartopu oynadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bozdağ #kar #kış turizmi
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