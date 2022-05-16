ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
0
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
0
EVCİL HAYVANLA UYUMAK ZARARLI MI?
EVCİL HAYVANLA UYUMAK ZARARLI MI?
0
GECE TUVALETE KALKIYORSA DİKKAT!
GECE TUVALETE KALKIYORSA DİKKAT!
0

İzmir Buca'da bir inşaatta çökme!

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir inşaatta çökme meydana geldiği öğrenildi. Yaralı işçilerin olduğu belirtildi

16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:09

Son dakika! İzmir'in Buca ilçesinde bir inşaatta kolonların patlaması sonucu inşaat çöktü. Meydana gelen olayda 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Buca Organize Sanayi Bölgesi 2/21 sokakta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Bir ev inşaatın bulunduğu şantiye alanında tek katlı yapıda kolon paylaması nedeniyle kısmi çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle inşaatta çalışan Mehmet Onat (63), Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı (31), beton parçalarının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Acil Kurtarma Sağlık ekipleri sevk edildi. AKS ekipleri tarafından betonların altından çıkarılan işçiler, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Meydana gelen çökmede yaralanarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Onat’ın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Erol Tatlı ve Ergin Tatlı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Etiketler; #izmir #buca #inşaat #çökme
Önceki Haber
6 aydır kayıptı! Öldürüp bahçeye gömmüş!
Sonraki Haber
İzmir, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu'na kabul edilen ilk il oldu
İzmir'e önemli uyarı! Barajlarda su azaldı!
İzmir'e önemli uyarı! Barajlarda su azaldı!
0
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin 'İlk Kurşun Anıtı' önünde anıldı
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin 'İlk Kurşun Anıtı' önünde anıldı
0
İzmir, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu'na kabul edilen ilk il oldu
İzmir, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu'na kabul edilen ilk il oldu
0
Menderes'te uçurtma festivali! Gökyüzü renklendi
Menderes'te uçurtma festivali! Gökyüzü renklendi
0
İzmir'de 47 kişi tombala oynarken yakalandı!
İzmir'de 47 kişi tombala oynarken yakalandı!
0
İzmirlinin su kaynağına tehdit!
İzmirlinin su kaynağına tehdit!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.