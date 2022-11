İzmir Buca'da hayvancılık yapanlara arpa desteği

Buca Belediyesi üreticilere destek olmaya devam ediyor. Buca'nın kırsal kesimlerinde zor şartlarda hayvancılık yapmaya çalışan 60 üreticiye 9 ton yemlik arpa verildi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın öncülüğünde kentte yapılan çalışmalar hayvancılığın kaderini değiştirmeye devam ediyor. Kırsal alanda yer alan üreticilere tohum, fide ve işçi desteği veren Buca Belediyesi bu kez hayvancılıkla uğraşan üreticilerin isteklerine cevap verdi. Üreticilerle yapılan görüşmeler sonucunda, üreticilere ihtiyaçları doğrultusunda besi yemi olarak kullanılmak üzere 9 ton arpa dağıtıldı.

9 TON ARPA DAĞITILDI

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı ile Türkiye'ye örnek olan Buca Belediyesi, program kapsamında üretici başına 175 kilo, toplamda 9 ton arpa yemi desteği verdi. Böylelikle üreticinin yem maliyeti yarı yarıya azalırken süt kalitesinde de artış yaşandı. Destek verilen mahallelerden biri olan Yıldızlar (Kaynaklar) Mahallesi muhtarı İsmet Dirbişoğlu, Buca Belediyesi’nin üreticiye verdiği destekten çok memnun olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Babadan atadan beri bizler bu işi yapıyoruz. Ancak her geçen gün biz üreticiler için her şey zorlaşıyor. Maliyetlerimiz çok yüksek. Buca Belediyesi’nin bu katkısı bizler için çok önemli. Belediyemize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bugün değil, her zaman yanımızda. Her zaman bize destek oluyor.”

Buca Belediyesi 2021 yılı ortalarında ise solucan Gübre Tesisi içindeki 24 metrekarelik alanda kurulan hasılmatik ile iklim koşullarına bağlı olmadan topraksız tarımla yapılan üretimle yeşil yem elde etmiş; yaklaşık 7 ayda 45 bin 500 ton hasıl yemi çiftçiye ücretsiz olarak dağıtmıştı.