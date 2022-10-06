SAHNEDE SAÇLARINI KESTİLER
SAHNEDE SAÇLARINI KESTİLER
0
YEŞİL GİYEN KADINLAR METROYU BİRBİRİNE KATTI
YEŞİL GİYEN KADINLAR METROYU BİRBİRİNE KATTI
0
ÇOK KONUŞULACAK YANIT
ÇOK KONUŞULACAK YANIT
0
GÜLŞEN İMZA VERDİ
GÜLŞEN İMZA VERDİ
0

İzmir Buca'da kaza: Kamyonun çarptığı motosikletli öldü!

İzmir Buca'da kaza: Kamyonun çarptığı motosikletli öldü!
06 Ekim 2022 Perşembe 10:41

İzmir'in Buca ilçesinde kamyon, İsmail Topal'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Topal hayatını kaybetti

Belenbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden M.E.Ç. (47) idaresindeki 35 NH 410 plakalı kamyon, İsmail Topal'ın (56) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Topal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #buca #kaza #ölüm #haber
Önceki Haber
Berna Laçin'in sosyal medyada takipçisine verdiği yanıt çok konuşuldu!
Sonraki Haber
Üniversiteli genç kız yatağında ölü bulundu!
İzmir'e fırtına uyarısı!
İzmir'e fırtına uyarısı!
0
İzmir'de cinayet! Baba oğlunu öldürdü!
İzmir'de cinayet! Baba oğlunu öldürdü!
0
Başkan Batur’dan kadınlara tam destek
Başkan Batur’dan kadınlara tam destek
0
Hakkında soruşturma başlatılan Başkan Soyer'e destek mitingi
Hakkında soruşturma başlatılan Başkan Soyer'e destek mitingi
0
Bornova’da canlara özel ilgi
Bornova’da canlara özel ilgi
0
Halk Konut projesinde tarihi adım: İzmir'den tüm Türkiye'ye umut oluyoruz
Halk Konut projesinde tarihi adım: İzmir'den tüm Türkiye'ye umut oluyoruz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.