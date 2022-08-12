İzmir Buca'da orman yangını çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı
Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gökdere mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozer yangın bölgesine sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Buca ilçesinde, saat 13.00 sıralarında çıkar orman yangını saat 14.20 itibariyle kontrol altına alındı. Hava araçları bölgeden ayrılırken, kara ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.