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İzmir Buca'da yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

08 Nisan 2022 Cuma 08:35

İzmir'in Buca ilçesinde dağlık alanda bulunan bir barakada yangın çıktı. Sobadan çıktığı belirlenen yangından engelli olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Damla Uysal hayatını kaybetti


Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Dereköy mevkisinde dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, baba Kadir Uysal, üşüyen engelli kızı Damla için baraka evde sobayı yakıp, dağlık alanda papatya toplamaya çıktı. Baraka evden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekiplerce yapılan yangın sırasında evde bulunan Damla Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uysal'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #yangın #ölüm #buca yangın #baraka yangın
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