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İzmir Buca'da yol verme kavgası: 2'si ağır 4 yaralı!

İzmir Buca'da yol verme kavgası: 2'si ağır 4 yaralı!
17 Ekim 2022 Pazartesi 08:50

İzmir Buca'da yol verme meselesi kavgaya dönüştü. İki taraf da birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada iki kişi ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı

Olay, dün saat 16.50 sıralarında Göksu Mahallesi 682 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. (41) ile oğlu Y.A. (17) 10 CLD 20 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, M.A. (20) ve F. C. E.’nin (21) içerisinde bulunduğu 34 BU 0513 plakalı otomobil ara yoldan çıkarken karşılaştı. Sözlü başlayan yol verme meselesi Ş.A. ve Y.A.’nın araçtan inerek sopa ve bıçakla M.A. ve F.C.E.’ye saldırması ve M.A. ve F.C.E.’’nin de araçlarından aldıkları bıçak ile karşılık vermesi üzerine kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinin ardından yaralılar Ş.A., Y.A., M.A., ve F.C.E., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.E., ile Y.A’nın sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, M.A. ile Ş.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #kavga #yol verme #haber
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