HAYVANSEVERLER ONA SAHİP ÇIKTI VE...
HAYVANSEVERLER ONA SAHİP ÇIKTI VE...
0
ABD'DE FELAKET! DONARAK ÖLDÜ!
ABD'DE FELAKET! DONARAK ÖLDÜ!
0
BU HASTALIĞIN KAN TESTİ BULUNDU
BU HASTALIĞIN KAN TESTİ BULUNDU
0
SOYER'E ONUR ÖDÜLÜ
SOYER'E ONUR ÖDÜLÜ
0

İzmir Buca'da zeytin ağacından düşen kişi öldü!

İzmir'in Buca ilçesinde, zeytin toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu su kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir Buca'da zeytin ağacından düşen kişi öldü!
29 Aralık 2022 Perşembe 15:31

Alınan bilgiye göre, Yenigün Mahallesi 292/6 Sokak'ta su kanalının kenarındaki ağaca zeytin toplamak için çıkan Burhan Öztürk (62), bastığı dalın kırılması sonucu su kanalının beton zeminine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Buca'da ikamet ettiği, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Öztürk'ün cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Çevrede esnaflık yapan Süleyman Çelik, olayı görenlerin haber vermesi üzerine su kanalına indiğini belirterek, "Yanına gittiğimde nefes almıyordu. Sağlık ekiplerine bilgi verdim. Buraya zeytin toplamaya geliyormuş. Allah rahmet eylesin, yazık oldu." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #buca #ölüm #haber
Önceki Haber
SGK'dan EYT'lilere duyuru: Yasal olarak mümkün değil!
Sonraki Haber
İzmir Buca'da zeytin ağacından düşen kişi öldü!
Altay-Göztepe maçında yaralanan taraftara Vali'den ziyaret!
Altay-Göztepe maçında yaralanan taraftara Vali'den ziyaret!
0
İzmir’de görme engelliler için pedal çevrilecek
İzmir’de görme engelliler için pedal çevrilecek
0
Ezgi'nin katili 154 gündür bulunamadı! Kardeşi isyan etti!
Ezgi'nin katili 154 gündür bulunamadı! Kardeşi isyan etti!
0
İzmir'de ulaşıma zam! İşte toplu ulaşımda kullanılacak yeni ücret!
İzmir'de ulaşıma zam! İşte toplu ulaşımda kullanılacak yeni ücret!
0
Başkan Soyer: Belediye iş yapamaz hale gelsin istiyorlar
Başkan Soyer: Belediye iş yapamaz hale gelsin istiyorlar
0
Bayraklı'da coşkulu yılbaşı kutlaması
Bayraklı'da coşkulu yılbaşı kutlaması
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.