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İzmir Buca'daki cinayet böyle görüntülendi

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:45

İzmir’de Serkan Saltık’ın (41), minibüsünde silahlı saldırıda öldürüldüğü anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Polis, görüntülerden belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Olay, 22 Kasım’da, Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Saltık, 35 L 3797 plakalı minibüsüne bindikten kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Saltık, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saltık, burada hayatını kaybetti. Otopsinin ardından Saltık’ın cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Saltık’ın silahlı saldırıya uğradığı anların, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; 2 şüphelinin koşarak minibüse doğru gittiği, 1'inin silahla Saltık’a ateş etmesinden sonra kaçtıkları görüldü. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Etiketler; #izmir #buca #cinayet #haber
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