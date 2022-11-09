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İzmir Büyükşehir 10 Kasım'da binlerce Nutuk dağıtacak

İzmir Büyükşehir 10 Kasım'da binlerce Nutuk dağıtacak
09 Kasım 2022 Çarşamba 12:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor. 16 noktada Nutuk dağıtılacak. İzmirliler ise Atalarına mektup yazacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84’üncü yılında hafızalardan silinmeyecek bir program hazırladı. Ata’ya Saygı Nöbeti, Cumhuriyet Meydanı'nda 9 Kasım saat 21.05'ten 10 Kasım sabah 09.05'e kadar sürecek. İsteyen İzmirliler kayıt yaptırarak nöbete katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentlileri Ata’ya mektup yazmaya da çağırıyor. 10 Kasım’da metro istasyonları ve vapur iskelelerine anı defterleri yerleştirecek. Anı defterlerine yazılan satırlar ise Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından “Senin Atatürk’ün” başlığıyla Konak Meydanı’ndaki sergi alanında İzmirliler ile buluşturulacak. Anı defterleri Konak, Ege Üniversitesi, Fahrettin Altay, Üçyol ve Çankaya metro istasyonlarında, Karşıyaka, Bostanlı, Konak, Alsancak vapur iskeleleri ile Şirinyer, Gaziemir, Halkapınar İZBAN istasyonlarında yer alacak.

Kurtuluşun 100. Yılı


10 Kasım’da saat 18.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ise “Özgür İzmir- Kurtuluşun 100. Yılı” adlı belgesel gösterimi var. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan belgeselde İzmir’in işgal öncesi sosyoekonomik durumundan işgal sürecinde yaşananlara, Kurtuluş Savaşı’ndan büyük İzmir yangınına kadar pek çok önemli an var. Belgeselde arşiv görüntülerinin yanı sıra animasyon çalışmaları da yer alıyor. Uzman akademisyen, yazar ve gazetecilerin anlatımlarıyla zenginleştirilmiş belgesel, İzmir’in 19’uncu yüzyılına dair dikkat çekici görüntülere sahip.

6 binin üzerinde Nutuk İzmirliyle buluşacak


“Kurduğun Gelecek Bize Emanet” sloganıyla İZELMAN tarafından bastırılan Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabı İzmirlilere ulaştırılacak. 10 Kasım’da 08.30 ile 09.30 saatleri arasında 16 farklı noktada Genç İzmir gönüllüleri ve İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri özel baskılı tişörtlerle Nutuk dağıtacak.

Dağıtım noktaları


Nutuk kitabı Konak Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanı, Alsancak Garı İZBAN önü, Fahrettin Altay Metro, Bornova Metro, Ege Üniversitesi Metro çıkışları, Halkapınar Metro Aktarma, Katip Çelebi Üniversitesi Arka Kapı Çorba Dağıtım Noktası, Bostanlı ve Karşıyaka İskele Önü, Dokuz Eylül Tınaztepe Kampüs ve Hukuk Fakültesi Çorba Dağıtım Noktaları, Şirinyer İZBAN girişi, Üçyol Metro Betonyol, Gaziemir İZBAN ve Torbalı Bankalar Meydanı’nda dağıtılacak.

Etiketler; #izmir #nutuk #atatürk #10 kasım
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