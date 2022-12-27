İzmir Büyükşehir, 2022 yılında yapılan ulaşım yatırımlarını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi döviz kurlarındaki rekor artışların damga vurduğu 2022’de, kentin toplu ulaşımını çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda tarihi yatırımlara imza attı. ESHOT ve İZDENİZ, yeni yatırımlarla güçlendirilirken raylı sistemde yeni bir döneme geçildi. İzmir’in en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun inşaatına başlandı, Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı’nda ise sona gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in akıllı ve sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda İzmir, 2022 yılını kent ulaşımının geleceğine yön verecek yatırımlarla geride bırakıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022’de kent ulaşımını daha akıllı ve konforlu bir yapıya kavuşturmak için raylı sistemden İZDENİZ’e, ESHOT’tan akıllı toplu ulaşım sistemlerine kadar önemli yatırımlara imza attı. 1 milyar Euro’yu aşkın maliyetiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun inşaat çalışmaları başlatıldı. Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı’nın hizmete girmesi için ise gün sayılıyor.

Buca Metrosu’nda inşaat başladı

Buca-Üçyol Metro Hattı’nda ilk kazık çakıldı. İlk etapta her biri 36 metre uzunluğunda 340 kolon monte edilecek Buca Metrosu’nda, Mart 2023 itibariyle de üç tünel açma makinesi aynı anda çalışarak ilk istasyonun bulunacağı yere inilmesi planlanıyor. Projenin 4 yılda tamamlanması planlanıyor.

Narlıdere Metrosu’nda son düzlük

Yüzde 93’ü tamamlanan Narlıdere-Fahrettin Altay Metro Hattı’nda deneme seferlerinin 30 Mart 2023’te başlaması öngörülüyor. Yeni hattın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü şerefine 30 Ağustos 2023’te hizmete açılması hedefleniyor. Yaklaşık 7,2 kilometre uzunluğundaki Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arası hatta yedi adet istasyon yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24’e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3’ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı’na kadar aktarmasız gidebilecek.

Çiğli Tramvayı önümüzdeki Mart’ta hizmette

Çiğli Tramvayı’nda da çalışmaların yaklaşık yüzde 90’ı tamamlandı. Enerji verilmeye başlanan hatta insansız deneme seferleri 30 Aralık itibariyle başlıyor. Hattın Mart 2023’te işletmeye alınması planlanıyor. Çiğli trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak yatırımın maliyeti ise 2 milyar lirayı buldu. 11 kilometrelik hat 14 istasyondan oluşacak.

Karabağlar-Gaziemir Metrosu yola çıkmaya hazırlanıyor

Kenti demir ağlarla örerek toplu ulaşımdaki raylı sistemleri yaygınlaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar-Gaziemir Metrosu için çalışmaları başlattı. Kentteki tüm raylı sistem ulaşımlarıyla paralel yürütülecek İzmir Hafif Raylı Sistemi 6. Aşama Karabağlar-Gaziemir Hattı’yla ilgili güzergah ve duraklar belirlendi. Karabağlar-Gaziemir Metorsu’nun Konak’a da kılçık bir hatla bağlanması, ESBAŞ ve Adnan Menderes Havalimanı duraklarıyla da İZBAN kesişimi sağlanması planlanıyor. Sürücüsüz araçların kullanılacağı 32,6 kilometrelik hattın 24 istasyonla hizmet vermesi tasarlanıyor.

2022’de toplu ulaşımın yüzde 48’i ESHOT’ta

ESHOT Genel Müdürlüğü 2022 yılında 3 Milyar 200 Milyon TL gider bütçesi ile İzmir’de toplu ulaşım hizmeti verdi. ESHOT 2022 yılında yaklaşık 280 milyonluk binişle tüm toplu ulaşımın yüzde 48’ini gerçekleştirdi.

Otobüs alımı tam gaz

Otobüs alımı konusunda ilklere imza atan ESHOT Genel Müdürlüğü, 2022 yılında filosunu güçlendirdi. Bu yıl da 22 midibüs alımı yapan ESHOT, dar ve yokuşlu, ulaşımın zor olduğu sokaklara da en kaliteli toplu ulaşım hizmeti götürdü.

İZTAŞIT Kiraz ve Menemen’de

Çevre ilçelerdeki bireysel taşımacıların toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında ilk kez Seferihisar’da hayata geçirdiği İZTAŞIT projesine 2022 yılında Kiraz ve Menemen ilçeleri de dahil oldu. Bireysel toplu taşımacıları kooperatif çatısı altında birleştiren, İzmirim Kart avantajlarını kentin en uzak köşelerine kadar götüren İZTAŞIT Projesi ile tüm çevre ilçelerimiz güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmetine kavuşacak.

Fabrika gibi atölyeler

Her gün ortalama 270 bin kilometre yol yapan ESHOT araçlarının bakım ve onarımı için ESHOT bünyesindeki atölyelerde yıpranan araçlar baştan yaratıldı. Bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri kapsamında 505 otobüs, fabrika çıkışı gibi sıfırlanarak yeniden hizmete sunuldu. ESHOT atölyelerinde aynı zamanda artan girdi maliyetlerini azaltmak için garanti kapsamı dışındaki otobüslerin ihtiyaç duyduğu yedek parçaların üretimi yapılarak bir yılda 5 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlandı.

Halk Taşıt ile dar gelirli vatandaşların yanında olduk

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, “halkçı ulaşım prensibi” ışığında 2019’da hayata geçirdiği Halk Taşıt uygulaması ile İzmirlilere günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlandı. Halk Taşıt saatlerinde ESHOT araçlarına yapılan binişler sayesinde tam kart sahibi yolcular ayda yaklaşık 258 TL, öğrenciler ise 66 TL tasarruf etti.

Kadın şoför istihdamı

İzmir'de kent içi toplu ulaşımın kalbi niteliğindeki ESHOT Genel Müdürlüğü, tarihi bir adım attı. En zorlu meslekler arasında kabul edilen otobüs şoförlüğü artık erkeklerin tekelinden çıktı. Kadın istihdamına yönelik kontenjan ayıran ESHOT bünyesinde 2019 yılında 29 kişiyle başlayan kadın şoför istihdamı, 2022 yılında 106’ya ulaştı.2023 yılı sonuna kadar 170 kadın şoför sayısına ulaşılması hedefleniyor.

Ulaşımda Engelsİzmir

İzmir’de engelli vatandaşların otobüsle ulaşım konusunda yaşadıkları sıkıntıları azaltmak amacıyla 292 otobüsümüz tekerlekli sandalye kullanan 2 yolcunun aynı anda binebileceği şekilde düzendi.

Türkiye’nin ilk elektrikli yolcu gemisi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in denizyolu ulaşımının payını kentte artırma hedefiyle yapmış olduğu yatırımlar doğrultusunda İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nde de yatırımlar artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını 6 elektrikli yolcu gemisi ile güçlendirmek için süreci başlattı. 6 elektrikli yolcu gemisi için hazırlanan fizibilite etüdü, yatırım programına alınmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunuldu. Projenin yatırım programına alınması ile ihale çalışmalarına başlanacağı duyuruldu.

Mavi Körfez İZDENİZ filosuna katıldı



Yüzer Köprü’nün 7’inci halkası Mavi Körfez Ocak 2022 tarihinde İZDENİZ Filosu’na katıldı. Kiralama Hizmeti yolu ile filoya katılan Mavi Ege ve Mavi Körfez’in aylık kirası toplam 655.669 TL oldu. Mavi Ege ve Mavi Körfez arabalı vapurlarının filoya katılması ile birlikte Üçkuyular – Bostanlı hattında 15 dakika da 1 sefer düzenlenmeye başlandı. Yolcu araç yoğunluğunun az olduğu zaman diliminde kullanılan bu Arabalı Vapurlar sayesinde sadece 12 ayda yaklaşık 19 Milyon TL’lik yakıt tasarruf sağladı.

Havuzlamada 7,5 milyonluk tasarruf



Kent ulaşımında deniz yolu taşımacılığının payını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürlüğü, ekonomik krizin gölgesinde geçen 2022 yılında 7,5 milyon TL’lik tasarruf sağlamayı başardı. İzmir Tersane Komutanlığı ile yapılan işbirliği sayesinde gemilerin İstanbul’daki tersaneler yerine İzmir’de havuzlanması ile İstanbul’a gidiş geliş gün kayıpları, yol masrafları, personel giderleri, sefer iptallerinin önüne geçilmiş oldu.

İzmir – Midilli seferleri başladı



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir dünya kenti yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz turizmine ivme kazandıracak İzmir-Midilli seferlerini 17 Haziran’da başlattı. Yaz dönemi süresince Plomari ve Midilli Limanlarına toplam 18 sefer düzenlendi. 2023 yılında da İzmir Midilli seferleri devam edecek.