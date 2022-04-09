İzmir Büyükşehir 2025 Avrupa Gençlik Başkenti olma yolunda finalde

İzmir’in 2025 yılı Avrupa Gençlik Başkenti başvurusuyla ilgili ilk müjde geldi. Avrupa Gençlik Forumu, İzmir’in finale kaldığını duyurdu. Seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projeler etkili oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gençleri her konuda desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. İzmir’in ikinci yüzyılı gençlerin olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlik vizyonu ve çalışmaları 2025 yılı Avrupa Gençlik Başkenti başvurusunda ilk sevindirici haberin gelmesini sağladı. Avrupa Gençlik Forumu, İzmir ile İspanya’dan Fuenlabrada, Ukrayna’dan Lviv ve Norveç’ten Tromso’nun 2025 Avrupa Gençlik Başkenti için kısa listeye alındığını duyurdu. Ödülü kazanan kent Kasım ayında, Arnavutluk’un 2022 Avrupa Gençlik Başkenti Tiran’daki ödül töreninde açıklanacak.

“Gençler bu kentin hazinesidir”

Başkan Tunç Soyer geçen üç yıl içinde gençleri karar alma mekanizmalarına dahil eden ve onları her alanda destekleyen önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek “İlgili daire başkanlıklarımız ve kentteki gençlik örgütleriyle Gençlik Eylem Planı hazırladık. Büyükşehir bünyesinde Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığa bağlı Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Müdürlüğü’nü kurduk. Aktif bir Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz var. Bunun yanı sıra Gençlik Belediyesi kuruyoruz. Çünkü gençler bu kentin hazinesidir” dedi.

Başvuru sürecinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik müdürlüğü, Avrupa Gençlik Forumu üyesi Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For Derneği) ve aynı örgüte bağlı İzmir’deki gençlik dernekleriyle çok sıkı bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Başkan Soyer, “Gençleri sosyal hayata ve tüm karar alma süreçlerine dâhil etmek, genç istihdamını sağlamak ve gençlerin sanata erişimini arttırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlgili tüm birimlerimizi ve kadrolarımızı ‘genç’ gündemiyle bir araya getirdik. İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti unvanı alması durumda Avrupa’dan çok sayıda genç de buraya gelecek. Bunun için çok güçlü bir gençlik programı hazırlıyoruz. İzmir’in ikinci yüzyılı gençlerin olacak” ifadelerini kullandı.

Brüksel’de yüz yüze sunum

3 turdan oluşan Avrupa Gençlik Başkenti yarışması kapsamında Haziran ve Ağustos aylarında da başvurular yapılacak. Son aşamada iyileştirilmiş final başvurularıyla Brüksel’de yüz yüze yapılacak sunumlar sonrasında jüri kazanan kenti belirleyecek.

Gençlerin merkezde olduğu etkinlikler düzenlenecek

Avrupa Gençlik Başkenti unvanı Avrupa kentlerini kentsel ulaşım ve altyapıdan kültürel eğitim programlarına kadar kentle ilgili her alanda gençlerle birlikte çalışmaya teşvik ediyor. İzmir’in 2025 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı kazanmasıyla gelecek üç yılda gençlerin merkezinde olduğu pek çok faaliyet ve etkinlikler düzenlenecek.

Başvuru dosyasında Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları yer aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için 21 Şubat’ta Avrupa Gençlik Forumu’na başvuruda bulunmuştu. Hazırlanan başvuru dosyasında İzmir’deki gençlik politikaları ve çalışmalarına, genç katılımı ve istihdamıyla ilgili uygulamalara, gençlerle ilgili eylem planı ve gelecek planlarına, kentin barınma ve etkinlik altyapısına, gençler için ayrılan ve planlanan bütçeye yer verilmişti.

Avrupa Gençlik Başkenti unvanını kazanan kentler:

2024 Gent (Belçika), 2023 Lublin (Polonya), 2022 Tiran (Arnavutluk), 2021 Klaipeda (Litvanya), 2020 Amiens (Fransa).