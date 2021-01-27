BALKONDA BALIK BULDU
BALKONDA BALIK BULDU
0
PANDEMİDE DEPRESYON ARTTI
PANDEMİDE DEPRESYON ARTTI
0
2 YILDA 90 KİLO VERDİ
2 YILDA 90 KİLO VERDİ
0
YENİ SÜMBÜL TÜRÜ
YENİ SÜMBÜL TÜRÜ
0

İzmir Büyükşehir 4 otelle anlaştı, kapılar evsizlere açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi evsizlerin barınması için açtığı geçici konaklama alanlarına, soğuğun ve yağmurun arttığı bugünlerde Basmane'deki dört oteli de dahil etti

İzmir Büyükşehir 4 otelle anlaştı, kapılar evsizlere açıldı
27 Ocak 2021 Çarşamba 11:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, havanın soğuması ve yağmurun artmasıyla Basmane bölgesindeki dört farklı otelle anlaşarak otellerin kapılarını evsizlere açmasını sağladı. Kalacak yeri olmayanlar otellere yerleşmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, 2006'dan bu yana kış aylarında evsizlerin barınma, beslenme, sağlık hizmeti gibi her türlü ihtiyacının karşılandığı Müyesser Turfan Geçici Konukevi’nin yanı sıra Bornova Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni geçici konaklama alanına dönüştürmüştü.

168 evsiz faydalandı


İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Geçici Konukevi, Bornova Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve otellerde sadece son 26 günde 168 evsiz ağırlandı. Şu anda hala 133 kişi konukevleri ve otellerde misafir ediliyor.

Kimler kalabilir?

Müyesser Turfan Geçici Konukevi'ne sokakta yaşayan, koronavirüs testi geçici barınma başvurusu yaptığı gün negatif çıkmış 18-59 yaş aralığındaki erkekler kabul ediliyor. Burada misafirin sağlık kontrolleri yapılıyor ve pandemi önlemleri nedeniyle dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Evsizler, konukevinden yaşları, fiziksel, ruhsal halleri de göz önüne alınarak 3 aya kadar hizmet alabiliyor. Muhtaç, yaşlı ve engelli bireyler bakım merkezlerine yerleştirilene kadar bu süre uzatılabiliyor.

Müyesser Turfan Geçici Konukevi'ne başvuru için 0232 361 71 51 ve 0232 361 00 82 numaralı telefonlar kullanılabilir. 60 yaş ve üzerindeki erkekler, ağır engelliler, kadın ve çocuklar içinse Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Alo 183 sosyal destek hattına başvuru yapılması gerekiyor.

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #izmir evsiz #izmir evsizler
Önceki Haber
Altın güne yükselişle başladı
Sonraki Haber
Başkan Batur, elektrik sorunu için devrede
Kınık'taki Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı
Kınık'taki Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı
0
Çamura saplanan koyunu belediye ekipleri kurtardı
Çamura saplanan koyunu belediye ekipleri kurtardı
0
Başkan Soyer: Başka bir tarım mümkün
Başkan Soyer: Başka bir tarım mümkün
0
Suriye uyruklu 2 PKK'lı İzmir'de yakalandı
Suriye uyruklu 2 PKK'lı İzmir'de yakalandı
0
Çiçek gönderirken dikkat! İsimsiz çiçek göndermek taciz sayıbilir
Çiçek gönderirken dikkat! İsimsiz çiçek göndermek taciz sayıbilir
0
Başkan Batur, elektrik sorunu için devrede
Başkan Batur, elektrik sorunu için devrede
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.