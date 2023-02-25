İzmir Büyükşehir, 5 binin üzerinde depremzedeyi konteyner kente taşıyacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman’da toplam bin 282 konutlu konteyner kentlerin kurulumunu eş zamanlı sürdürüyor. Başkan Tunç Soyer, “Konteyner kentlerde 5 binin üzerinde depremzedeye geçici barınma imkanı sunacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak konteyner kent kurulması için çalışmalarını yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Afet bölgesindeki en önemli sorunlardan biri barınma. Çadırlarda yaşayan vatandaşlarımızı daha donanımlı ve korunaklı konteynerlere yerleştirmek için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. 4 ilde toplamda bin 282 konutlu konteyner kent kuruyoruz. Konteyner kentlerimizde 5 binin üzerinde depremzedemizi ağırlayabileceğiz” dedi.

Yer tahsis süreçleri tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki teknik personel, şehirlerde şantiyeler kurarak konteyner üretimine başladı. Dört ilin valilikleriyle görüşülerek yer tahsis süreçleri tamamlandı. Kurulacak konteyner kentler için projeler hazırlanırken bir yandan da elektrik ve su altyapıları oluşturuldu.

Sosyal alanlar da planlandı

Konteyner kentlerde sağlık merkezi, çocuk oyun alanları, psiko-sosyal destek birimi gibi birçok sosyal alan oluşturulması planlandı. Eş zamanlı yürütülen çalışmalar sonucunda Hatay’da 500, Adıyaman’da 350, Kahramanmaraş’ta 232 ve Osmaniye’de 200 olmak üzere toplamda bin 282 konutlu konteyner kentin yapımı tamamlanarak depremzede yurttaşların kullanımına açılacak.