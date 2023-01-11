İzmir Büyükşehir, 50 elektrikli araç daha satın aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çevre dostu ulaşım ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krize rağmen 50 elektrikli aracı daha filosuna kattı. Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin elektrikli araç sayısı 124’e yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. 50 elektrikli aracı daha filosuna kattı. Bu araçların 35’i belediye hizmetlerinde kullanılacak. Araçların 15’i ise MOOV Araç Paylaşım Uygulaması aracılığıyla İzmirlilerin kullanımına sunulacak. Böylelikle İzmirlilerin kullanımına sunulan toplam elektrikli araç sayısı 28 olacak.

İklim kriziyle mücadeleye katkı sunmak için çevreci araç almayı tercih ettiklerini ifade eden İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen, “Belediyemizin İZELMAN bünyesindeki elektrikli araç filosu 124 taşıttan oluşuyor. Bunların 96’sı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birimleri ve şirketleri tarafından kullanılıyor” dedi. Burak Alp Ersen İzmirlilerin kullanımına sunulan elektrikli araçları da hatırlatarak, “Bu uygulamamız bir belediye şirketinin özel otomobil paylaşım sistemine kendi elektrikli araçlarını dahil ettiği dünyadaki ilk uygulamalardan biri. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yönüyle Türkiye’ye ilham veriyor” dedi.

Karbon emisyon değeri “0”

CO2 emisyon değeri 0 olan 80 KW elektrikli motora sahip araçlar 1 saatlik şarjla 120 kilometre, tam şarjla 395 kilometre yol yapabiliyor. Araçlar şehir içinde veya yavaş akan trafikte güç tasarrufu sağlıyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü de bünyesine kattığı 20 elektrik otobüs ile Türkiye'de toplu ulaşımda ilk elektrikli araç filosunu kurmuştu.