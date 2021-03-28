İzmir Büyükşehir 6 ayda 662 araç çekti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “ücretsiz yol yardım hizmeti”, kaza ve arıza nedeniyle yaşanabilecek trafik yoğunluklarını büyük ölçüde önledi. Uygulama kapsamında, 9 Eylül-15 Mart tarihleri arasında 662 araç çekilirken; kaza ve arıza istatistikleri de çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla birlikte artan özel araç kullanımından kaynaklanan motorlu taşıt trafiğini, mümkün olduğunca akıcı hale getirme hedefiyle 9 Eylül 2020’de “ücretsiz yol yardım hizmeti” uygulamasını hayata geçirdi. Motorlu taşıt trafiğinin en yoğun olduğu Altınyol, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Yeşildere Caddesi’nde, farklı noktalarda beş adet çekici konumlandırıldı. İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) tarafından yönlendirilen araçlar, Konak Pier - İzmir Marina Kavşağı; Karşıyaka Naldöken Köprüsü - Meles ve Yeşildere Atatürk Maskı - Zafer Payzın Köprülü Kavşağı arasında ücretsiz hizmet veriyor.

Hafta içi 07.30-10.00 ve 16.30-20.00 saatleri arasında devam eden uygulama kapsamında, 9 Eylül-15 Mart döneminde, kaza ya da arıza nedeniyle trafiği tıkayan 662 araç, en kısa sürede çekilerek trafiğin hızla açılması sağlandı.

İstatistik veriler tutuldu

Öte yandan, yeni yıldan itibaren, çekilen araçlara ilişkin istatistikler de tutulmaya başlandı. 15 Ocak-15 Mart tarihleri arasında çekilen 200 aracın yüzde 37’sinin (73 adet) 20 yaşından büyük olduğu belirlendi. 10-20 yaş arası araçların oranının ise yüzde 32 (63 adet) olduğu görüldü.

En büyük arıza nedeninin, yüzde 24’le ‘motor arızası’ olduğu kaydedildi. Bunu; yüzde 20 ile fren, yüzde 12’şer ile yakıt bitmesi ve lastik patlaması, yüzde 10’ar ile akü ve şanzıman arızaları takip etti. Arıza yapan araçların yüzde 94’ünü erkek sürücülerin, yüzde 6’sını ise kadın sürücülerin kullandığı da belirlendi.

Vatandaşlara çifte çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, pandemi döneminde her gün trafiğe çıkan araç sayısının, pandemi öncesine göre ortalama 125 bin artış gösterdiğine dikkat çekti. Artan trafik yoğunluğunda, kaza ve arızaların, yolculuk sürelerini daha da artırdığını belirten Atak, İzmirlilere iki önemli çağrıda bulundu:

HES Kodu güvenliği vurgusu

“Öncelikle mümkünse, toplu ulaşım araçlarımızı kullanalım. Bu tercih hem zamandan kazandırır hem de çevre sağlığı ve milli servete katkı açısından artı değer yaratır. Toplu ulaşım araçlarına yalnızca HES Kodu tanımlanmış İzmirim Kartlar ile binilebiliyor. Bu önemli bir güvenlik uygulaması. Bunun dışında tüm araçlarımız sürekli ve düzenli olarak, insan ve çevre sağlığına zararı olmayan su bazlı temizlik ürünleriyle dezenfekte ediliyor. Özel araçlarını kullanmayı tercih eden hemşerilerimizden ise arıza ve kaza risklerini minimize etmeleri için ‘araç bakımlarını’ titizlikle yaptırmalarını rica ediyoruz.”