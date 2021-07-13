İzmir Büyükşehir bayramda kavurma dağıtacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda 65 yaş üstü dar gelirli yurttaşlara konserve kavurma dağıtacak. Büyükşehir bağış olarak gelen kurban etlerini de ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştıracak. Bayramda “Biz Varız dayanışmasını” yeniden harekete geçirdiklerini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Gelin hep beraber yine örnek olmaya, çevremize ilham vermeye devam edelim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda sosyal belediyecilik anlayışıyla desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir kurban kesemeyen 65 yaş üstü 3 bin 500’ün üzerinde dar gelirli yurttaşa 800 gramlık konserveler halinde kavurma dağıtacak. Etler, küçük üreticiyi desteklemek için daha önce canlı hayvan ve yem desteği verilen İzmirli çiftçilerin ortak olduğu kooperatiflerden alındı. 226 küçükbaş hayvan eti kavurma konservesine dönüştürüldü.

Mezbahalara ve mobil kesim noktalarına ulaştırılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda Biz Varız dayanışmasını da harekete geçirdi. Belediye mezbahalarına ve mobil kurban kesim noktalarına getirilen kurbanlık canlı hayvanların etleri bağış olarak kabul edilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere aşevinde yemek olarak değerlendirilecek. Ayrıca yine kavurmaya dönüştürülerek ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılacak. Kampanyaya destek olmak isteyen yurttaşların bağışlamak istedikleri kurbanlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi mezbahalarına ya da mobil kesim noktalarına götürüp kesim işlemini yapması yeterli olacak. Kurbanlık canlı hayvanlarını kestiren yurttaşlar, kesim işleminden sonra Büyükşehir Aşevine etini bağışlayabilecek. Kesilen kurbanların ardından bağışlanan etlerin sevkiyatı belediyeye ait soğuk hava sistemli araçlarla sağlanacak.

“Dayanışmayla güçleniyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’deki ‘Biz Varız' dayanışması örnek olmaya ve ilham vermeye devam ediyor. Dayanışmayla büyüyor, zenginleşiyor ve güçleniyoruz. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da yurttaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bir ihtiyaç sahibi yurttaşımızın sofrasına katkı sağlayabilmenin yarattığı duygunun tarifi yok. Gelin hep beraber yine örnek olmaya, çevremize ilham vermeye devam edelim” dedi.

Aliağa Mezbahası

Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi No:34 Aliağa / İzmir

Tel: 0232 293 42 54

Bergama Mezbahası

İslamsaray Mahallesi Adnan Menderes Cad. 6.Sokak No:9 Bergama / İzmir

Tel: 0232 293 11 32

Urla Mezbahası

Yelaltı Mahallesi Mezbaha Sokak No: 27 Urla / İzmir

Tel: 0232 293 42 04

Kiraz Mezbahası

Cumhuriyet Mah. Sebahattin Ener Sokak No:2 Kiraz / İzmir

Tel: 0232 293 48 70

Ödemiş Mezbahası

Fakülte Caddesi No:31/1 Ödemiş / İzmir

Tel: 0232 293 94 67

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mobil Kurban Kesim Noktaları

Bornova, Işıkkent Kurban Satış Alanı (Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Karşısı)

Bayraklı, Doğançay Mezarlığı Yanı

Gaziemir, (Atıfbey Mah. Sarnıç Yolu)

Konak, Kocakapı Mah. Yeşildere Semti (Eski Bit Pazarı)