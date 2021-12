İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Zafer Havalimanı gerginliği

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı ikinci birleşiminde Kütahya'daki Zafer Havalimanı tartışması İzmirli meclis üyeleri arasında gerilime neden oldu.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Oturumda Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BAYSAN A.Ş.’nin 8 milyon 607 bin 748,37 TL ayni olarak, 58 milyon 74 bin 204,45-TL nakdi olmak üzere toplamda 66 milyon 405 bin 674,00 TL’lik sermaye artışı tartışmalara neden oldu. Meclis gündeminde yer alan gündem maddesi AK Parti Grubu ve CHP Grubu arasında tartışmalara neden oldu. Birleşimin gündem dışı konuşmalar bölümünde gündeme gelen Kütahya’daki Zafer Havalimanı ve Dünya Bankası kredisi gerilimi AK Parti Grubu ile CHP Grubu arasında arbedeye neden oldu.



“Üreticiyi koruyun ticaret yapmayın”



Oturumun başında BAYSAN A.Ş.’nin sermaye artırımına yönelik eleştirilerde bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “50 milyonluk bir sermaye artışı yapılacak. Bununla ilgili hangi işlemlerin yapılacağına yönelik yetirince cevap alamadığımız için oy çokluğu verdik. Yaklaşık 2,5 yıldır sayın başkan siz ve ekibiniz başka bir tarım mümkün vizyonuyla ortaya çıktınız. Bölgede başka bir tarım mümkün vizyonuyla tarımsal faaliyetler ortaya koyuyorsunuz. Bütün tarımsal faaliyetlerle ilgili önce hemen başkanlığınızın ilk yılında üretici pazarları kurdunuz. Kadifekale’de bir Pazar kurdunuz. Son dönemde o pazara üretici, tüketici hiç kimse gitmiyor. O pazar çok rantabl değil. Bir şeyi planlıyor olmanız, adım atıyor olmanız bu işin sonuçlanacağı anlamına da gelmiyor. İtirazımız da bu. ‘Halkın Bakkalı’nı kuracağız İzmir’de üretilen ürünleri üreticilerden, kooperatiflerden alacağız uygun fiyatlarla vatandaşa satacağız. Buradan hem üretici hem tüketici kazanacak’ dediniz. İzmir’de Ödemiş, Beydağ, Tire hayvancılık ve et üretimi noktasında önemli bölgeler. Elimde çok yakında alınmış iki adet fatura var. Yaklaşık 260 bin TL ve 12 bin 551 TL. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza A.Ş tarafından Halkın Bakkalı’nda satılmak üzere Burdur’dan iki farklı firmadan et alınmış. Biz size üreticiyi korumayın demiyoruz ticaret yapmayın diyoruz. Bu ticaret. Siz gidip eti Burdur’dan alıp tüketiciyi koruyoruz diyorsanız bu doğru bir şey değil. Burdur’dan, başka illerden herkes almayı bilir. Hani kooperatiflerden, İzmirli üreticilerden alacaktınız. Hani kooperatifleri ve üreticileri koruyacaktınız. Bu şekilde mi koruyacaksınız? Benim elimde iki fatura var. Toplam bedeli 270 bin TL. 50 milyonun hesabını o yüzden soruyoruz. Biz Grand Plaza A.Ş’yi denetlemiyoruz. Yarın BAYSAN A.Ş’yi de biz denetleyemeyeceğiz. 50 milyon TL biz aktaracağız BAYSAN A.Ş gidip bir şeyler yapacak. Başka şehirlerden şirketlerden ticaret yapmak adına mal alacak ya da ürün satacak bu doğru yaklaşım değil” dedi.



Başkan Soyer, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi



Oturumda muhalefetin eleştirilerine yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Tetrapark maliyeti çok yüksek, İzmirli sütünü izmirde paketleyemiyor. Balıkesir'de tetrapark fabrikasına gidiyor, orada paketleniyor. Çok ağır bir maliyet. BAYSAN tesisimizin bu avantajı var. İkincisi de kendi fiyatımızı belirleyerek, piyasa fiyatını regüle edeceğiz. Biz bunda rol oynayacağız. Atatürk'ün kurduğu kamu iktisadi teşebbüslerinde en çok bunu yapıyorlardı. Sonra bunlar özelleştirildi, kamunun belirleme gücü kalmadı. Geçen sene Menderes'teki üreticiden salatalık aldık. Salatalığın fiyatı, belediyenin ödediği fiyattan daha düşük olamaz hale geldi. 'Kamu menfaati nerede' diye soruyorsunuz ya, işte burada. En önemli kamu menfaatlerinden biri fiyatın regüle edilmesidir. Sütün fiyatını İzmir'de belirler hale geleceğiz. İkincisi 'marka, ihracat' belediyenin işi mi? Küçük üreticinin büyük ölçekli üretici karşısında korunabilmesi için onun da ihracat yapabilir hale getirilmesi lazım. Büyükşehir var. Büyükşehir gücünü kullanacak, o üreticiye sahip çıkacak ve o üreticinin ürününü ihraç etmesini sağlayacak. Niye mozerella diye tutturuyoruz? Uluslararası pazarda yer almak istiyoruz. Bizim hem piyasa fiyatını regüle ederek, hem küçük üreticinin satmasını mümkün kılarak yarartığımız kamu menfaati bütün İzmirliyi memnun edecek bir menfaattir. Üretici doğduğu yerde doyuyorsa, göçün önüne geçersiniz, ürün çeşitliliği artar, tüketici daha sağlıklı ve çeşitli ürüne ulaşabilir. BAYSAN bir gün İZBETON'a dönüşürse gurur duyarız. En büyük şirketlerimizden biridir. Bunlar kamucu politikalar. Bizler buna devam edeceğiz. Her projemiz çok başarılı olmayabilir ama niyeti anlamak gerekir. Vazgeçmeyeceğiz. Aracısız ürün sattırmaya çalışacağız. Halkın Bakkalı son iki ayda 12 milyonluk satış yaptı. Nasıl odu bu iş? İzmirliler alışveriş yapmaya başladı. Toplu iş sözleşmelerinde yemek kartı yerine halkın bakkalından alışveriş hakkı verelim dedik, bir taşla iki kuş oldu. Bunlar Türkiye'nin medarı iftarı projeleridir. Büyükşehir Belediyesi kamu kaynaklarını en iyi kullanan belediyelerden biridir. İçiniz rahat olsun" açıklamalarında bulundu. Tartışmaların ardından söz konusu gündem maddesi mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.



Gündem dışı konuşmalar meclisi karıştırdı



Oturumun gündem dışı konuşmalar bölümünde AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal’ın bir süredir büyükşehir meclisinde gündeme Zafer Havalimanı ve Dünya Bankası kredisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. AK Partili Hızal’ın ardından CHP Meclis üyeleri Hızal’ın açıklamalarına karşılık verdi. Başkan Soyer’in konuyla ilgili yaptığı açıklamalara AK Parti Grubu tepki gösterdi. Kütahya Zafer Havalimanı projesiyle ilgili Soyer, “Yapıldığı zaman Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı. Yaptığınız yer dördüncü büyük havalimanı olması gereken yer mi, ona bakmak lazım. O potansiyel gerçekten bu verilen taahhütleri karşılıyor mu? Yüzde 99’luk bir hata payı yapan bir bürokratı hiç kimse affetmez. Bunu hesabı sorulur ”dedi. Bunun üzerine başkan Soyer’e karşılık veren AK Partili Hızal, “İZBETON, Levent Marina kiralayan bürokratı affedilir mi?” dedi.



“Terbiyenizi takının”



Başkan Soyer de “Ben sizi 17 dakika sözünüzü kesmeden dinledim. Terbiyenizi takının” dedi. Hızal ise terbiyi sizden mi öğreneceğim?” çıkışı geldi. Başkan Soyer, “Siz bana nasıl bağırsınız. Ben 17 dakika ağzımı açmadan sizi dinledim. Terbiyesiz demedim, terbiyenizi takının. Ben sizi nasıl dinliyorsam, siz de beni oturup dinleyeceksiniz” dedi.

Meclis üyleleri arasında arbede



Bunun üzerine mecliste bağrışmalar yaşandı. Tartışmanın dozu artmasının ardından AK Partili ve CHP’li Meclis üyeleri arasında itişmeler yaşandı.

“Yalan konuşuyorsun”

Ortamın sakinlemesi üzerine Başkan Soyer, AK Partili meclis üyelerinin sürekli eleştiri konusu yaptığı Dünya Bankası kredisi süreci konusunda detaylı bilgilendirme yaptı. Soyer, Dünya Bankası ile mutabakata vardıkları 332 milyon 250 bin dolarlık kredinin hükümetin onay vermemesinden dolayı İzmir'e gelmediğini belirtti. Bunun üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, Başkan Soyer'e yönelik “yalan konuşuyorsun” çıkışında bulundu, Soyer ise “sen yalan konuşuyorsun” dedi. Bu esnada meclis üyeleri arasında da karşılıklı atışmalar yaşandı, ortam yeniden gerildi. Gerginliğin devam etmesi üzerine Başkan Soyer oturumu sonlandırdı.