İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündem kanalizasyon

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi mart ayı toplantısı birinci birleşimine Aliağa’nın Yeni Şakran Mahallesi’nin arıtma tesisi ve kanalizasyon ihalesi ile Bergama’da Antik Selinos Kanalına akan kanalizasyon damga vurdu.



FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı birinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Oturuma Aliağa’nın Yeni Şakran Mahallesi’nin arıtma tesisi ve kanalizasyon ihalesi, Bergama’da Antik Selinos Kanalına akan kanalizasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Trakya İzciler Birliği Federasyonu (TİB) arasında protokol imzalanması ve İzmir'in mezarlık sorunu damga vurdu.

“Bu iş suiistimale doğru gidiyor”

Oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Trakya İzciler Birliği Federasyonu (TİB) arasında farklı engel gruplarının ve tüm engelsiz yaş gruplarının sığınmacı, mülteci ve göçmenlere izcilik eğitimi verilmesi, bireylerin ve ailelerin çağdaş bilgi ve beceriler edinmesi, doğa ile uyumlu yaşamayı öğrenmesi, kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri, grupların çevre ve doğa koruma gibi etkinliklerin birlikte düzenlenmesine ilişkin protokol imzalanması talebi meclis gündeminde oy birliği ile geçti. Gündem maddesinin oylanmasının ardından söz alan AK Partili Meclis üyesi Fikret Mısırlı, “Yaklaşık üç sene içinde 407 protokol yapmışız. Bunların içinde en önemlisi, 47 tanesi derneklerle 20 tanesi de vakıflarla yapılmış. Bu protokollerin sayı olarak artıyor olması ve amacına uygun olup olmadığı konusunda endişelerimiz var. Komisyonlarda bizler bunlar için zaman harcıyoruz. Bunlara bir kriter getirilmesinde fayda var. Bir önceki mecliste Bornova Belediyesi’ne ilişkin bir protokolü oyladık ve bitti. Bornova Belediyesi yer tahsisini kaldırdı. Şimdi bu protokol boşa düştü. Yaklaşık 2 ay içinde beş komisyon çalıştı ve karar aldı. Bu konuda bir standart getirilmeli. Burada ivedi olarak alınan kararlar ilçe belediyelerinde değiştiriliyor. Biz sonradan değişmiş bir protokolü oylayamayız. Derneklerle ilgili standartlar getirelim ya da protokol konusunda daha dikkatli olalım. Bu iş suiistimale doğru gidiyor. Komisyonlarda karar almak konusunda seçici davranalım” dedi.



“Meclis günlerinin intizamı bozulmasın”

Mısırlı’nın ardından söz alan AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan ise komisyonlarda önergelerin yeterince görüşülemediğini belirterek “Kapı arasında 5 dakikalık, 10 dakikalık komisyon toplantılarında milyon liralık kararların verilmesi doğru değil. Bu meclis günlerinin intizamının bozulmamasını rica ediyoruz. Pazartesi, çarşamba ve cuma günlerine ne güzel oturtmuştuk. AASSM cuma günü uygun değilse başka bir yerde toplanabiliriz. Bu konuda bir önlem almanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı.



Kriter koymakta fayda var

AK Parti Grubu’nun eleştirilerine yanıt veren Başkan Soyer ise “Bu konu hassasiyet taşıyan bir konu… İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak STK’ların Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerinin güçlendirilmesi konusuna özen gösteriyoruz. Bu nedenle çok sayıda taleple karşılaşıyoruz. Bunda bir beis yok… Biz bu çok sesliliği sürdürmeliyiz. Keşke daha çok dernek, vakıf İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmak istese keşke hepsine yetişebilsek. Ama bir kriter koymakta fayda olabilir. Biz mümkün olduğu kadar çok STK’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde hareket etmesine gayret edeceğiz. Ama dediğiniz bir yönerge hazırlanabilir” diye konuştu.



Başkan Soyer’den tohum çağrısı

Kars’ın Susuz Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden arpa ve buğday tohumu desteği talep etmesi hakkındaki önergenin gündeme gelmesi üzerine Başkan Soyer, ilçe belediyelere çağrıda bulunarak, “Tüm ilçe belediyelerimizden istirham ediyorum; tohum fiyatlarındaki artış nedeniyle mağduriyetler yaşanıyor. Mümkünse tüm ilçe belediyelerimizin bu tür karar alarak destek vermesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.



MHP’li Şimşek, Yeni Şakran’ın kanalizasyonunu sordu

Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı ve MHP’li Meclis Üyesi Hakan Şimşek ise gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alarak Aliağa’nın Yeni Şakran Mahallesi’nin artırma tesisi ve kanalizasyon ihalesini gündeme getirdi. Şimşek, “Sayın Başkan siz Aliağa’ya geldiğinizde hiç müdahale etmezsek 2022’nin Şubat ayında bütün muhtarların huzurunda ihalesinin yapılıp kazmanın vurulacağını dile getirdiniz. Ben müteaddit defa ilgili bürokrat arkadaşlarla arıyorum geçen ay aramamda ‘ekonomik değerlendirmelerde bir artış olduğundan bir borçlanma yöntemiyle ihale edileceği’ ifade edildi. Ama en yetkili kişiden, sizin ağzınızdan teyit etmek istiyorum. Yeni Şakran Mahallesi’nin artırma tesisi ve kanalizasyonu ne zaman yapılacak” dedi.



Ola ki bomba düşmezse yapacağız!

MHP’li Şimşek’e yanıt veren Başkan Soyer ise “Bununla ilgili arkadaşların söylediği doğru. Bazı yatırımlarından vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Bazı yatırımlarımızla ilgili fiyat istikrarsızlıkları nedeniyle ihalelere katılım olmuyor. Ama Yeni Şakran mutlaka vazgeçmeyeceklerimiz arasında. Bu konuda tek inisiyatif bizde değil. Ne yazık ki bizim irademizin önüne geçen bir memleket koşulları var. Biz bu koşullara rağmen irademizden bir şey değiştirmedik. Bu sene yapacağız. Şimdi siz bunun sözünü almış olacaksınız ama ola ki başımıza bir bomba düştü ‘Niye yapmadınız?’ diyeceksiniz. Bizim irademiz olduğu yerde duruyoruz, yapma kararlığını taşıyoruz” diye konuştu.



Başkan Koştu’dan Selinos çağrısı

Toplantıda söz alan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçede çalışmaları devam eden Antik Selinos Kanalı Projesi hakkında bilgiler verdi. İlçedeki bazı mahallelerin kanallarının bu dereye aktığını belirten Başkan Koştu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çözüm noktasında çağrıda bulundu. Projenin çok kapsamlı olduğunu ve sadece ıslah değil; tam kapsamlı bir restorasyon çalışması olduğunu belirterek açıklamalarına başlayan Koştu, “Üç semavi dine dair kalıntıların bulunduğu çok önemli bir bölge. Dere üzerinde bulunan riskli yapıları kamulaştırıp kaldırıyoruz. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir yeşil alanımız var. Maalesef oradaki mahallemizi kanalizasyonu bu dereye akıyor. Proje büyük bir aşamaya geldi, çalışmalar sadece Türkiye’de değil, dünyada ses getiriyor. Tarihin seyri değişiyor. Burada bize düşen en büyük görev tarihin kanalizasyon içinde boğulmaktan kurtarmaktır. Buradaki çalışmaya ortak olmanızı ve kültürel mirası ayağa kaldırmamıza destek olmanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Soyer ise “DSİ ile ilgili arkadaşlarımız birlikte hareket ediyor, mutlaka bir geri dönüş alacağız” ifadelerini kullandı.



“Ama ölmeyin”

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin’in mezarlıklar konusunu hatırlatmasına ilişkin ise Başkan Soyer, “Selahattin Bey’in mezarlıklarla ilgili yaptığı tespit için şunu söyleyeceğim; bizim yaptığımız taleplerle ilgili dökümü iletelim. Zaman zaman gittiğim köylerde şakayla karışık ‘Aman ölmeyin’ diyoruz. Bu konudaki taleplerimizi siz de bilirseniz iktidar ortağı bir parti olarak çalışmalarınıza ihtiyaç olabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2019 yılında otobüs alımında kullanmak üzere borçlanılması için talepte bulunmuşuz. Bugün cevap geldi. Üç sene sonra 14 milyon lira borçlanmamız ile ilgili cevap gelmiş. Mazeret değil ama bu konuda sıkıntılar yaşanabiliyor” açıklamalarında bulundu.



