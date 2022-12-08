İzmir Büyükşehir Belediyesi artık WhatsApp'ta! İşte telefon numarası...

İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla iletişimini kolaylaştırmak için yeni bir adım daha attı. WhatsApp Danışma Hattını hizmete alan İzmir Büyükşehir, artık talep ve şikayetleri bu uygulama üzerinden de dinleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi dijital teknolojini olanaklarını erişilebilirlik alanında da kullanmayı sürdürüyor. Yurttaşların talep ve şikayetlerini sosyal medya üzerinden de alan Büyükşehir Belediyesi şimdi de 05309194035 numaralı kurumsal WhatsApp Danışma Hattını hizmete aldı. İzmirliler, ihtiyaç duydukları tüm cevaplara artık WhatsApp üzerinden ulaşabilecek. Kurumsal WhatsApp uygulaması ile yurttaşlar tarafından belirlenen kalıp sorular için optimize edilen 17 servisli cevaplar, bir tık uzakta olacak.

Nasıl çalışıyor?

İzmirliler +905309194035 numarasına WhatsApp üzerinden mesaj yazdığında “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hoş geldiniz” cevabıyla karşılanıyor. Hemen ardından “Size nasıl yardımcı olabilirim?” seçeneğinin altında Talep/Şikayet, Başvur/Bilgilen ve Ulaşım sekmesi çıkıyor. Talep/Şikayet bölümünde kentlinin talep ve şikayetleri alınıyor. Başvur/Bilgilen bölümünde ise HİM Takip No Sorgulama, Nöbetçi Eczaneler (konumuma en yakın eczane) Veteriner Takip İşleri, Mezarlık Bilgi Sistemi, E-Belediye İşlemleri, Etkinlikler ve Kurslar, İZSU İşlemleri (borç sorgulama ve su kesintisi bilgisi), Yakınımda Olanlar (acil toplanma alanları, muhtarlıklar, BİSİM noktaları ve wi-fi noktaları), Afetlerde Yanınızdayız (Acil İzmir) ve İzmir Tarımı sekmeleri bulunuyor.

Toplu ulaşımla ilgili tüm bilgiler burada

Ayrıca ulaşımla ilgili konulara da WhatsApp üzerinden ulaşılabiliyor. En yakın ulaşım noktası (otobüs durağı, metro istasyonu gibi), otobüs konum verisi (otobüsüm nerde), otobüs hat ve saat verisi, İzmirim Kart bakiye yükleme ve sorgulama, en yakın otopark ve doluluk oranları gibi verilere erişim sağlanıyor.