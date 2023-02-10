İzmir Büyükşehir Belediyesi bin kişi ile deprem bölgesinde çalışacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm dinamiklerini seferber ederek bin belediye personeli ile Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta bir büyükşehir belediyesi gibi çalışacak koordinasyon merkezleri kuracaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısı sonrası basın toplantısı yaparak, deprem bölgesindeki izlenimlerini paylaştı. Soyer, “Adana'ya gittik. Daha sonra İskenderun, Antakya, Defne, Samandağ ve Arsuz'da kaldık. Sonra Osmaniye, Pazarcık, Gölbaşı, Nurdağı, Maraş, Adıyaman ve Urfa'ya kadar gittik. Yaklaşık bin kilometrelik güzergah boyunca büyük bir felaketle karşılaştık. Ve facia, felaket ne kadar büyükse koordinasyonsuzluk da o kadar büyüktü. Yıkılmış moloz kentlerden geçtik. Büyük bir çaresizlik vardı. Su, elektrik, ekmek, doğalgaz yoktu. Günlerce sadece bir tas çorba içmiş insanlarla karşılaştık. İnsanlar donarak ölmemek için yaşam mücadelesi veriyor. Çok ağır bir tablo var. Televizyonlarda gördüğümüz mucize kurtuluş haberleri doğru ama bu gerçeğin binde biri bile değil” dedi.



“İnsanlar zor şartlarda yaşama savaşı veriyor”

Deprem bölgesinde ilk gittikleri zaman devleti orada göremediklerini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Enkaz altından ilk 8 saat kendi imkanları ile çıkanlar vardı. 40. saatten sonra kurtarma haberlerini duymaya başladık. Ondan sonra arama kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu. Sağlık konusu aynı şekilde. Hastaneler yıkılmış. Ayakta kalanların ise koridorlarında üst üste cesetler var. İnsanlar çaresiz ve yalnız kalmış durumda” dedi.

“İzmir bu çalışmaları en iyi yapacak kent”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremin ardından başlattığı çalışmaları da anlatan Başkan Tunç Soyer, “Hatay’da içme suyu yok. İZSU ekipleri, orada çalışıyor. İçme suyu pis su ile karışmış. Şehir idaresi içme suyu veremiyor. Ekiplerimiz pis su kanallarının ayrı tutulması için çalışıyor. Bölgeye gidecek diğer ekiplerle paket su arıtma tesisinin montajını yapacağız. 4 şehirde bir koordinasyon merkezi kuracağız. Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş. Bu koordinasyon merkezleri birçok fonksiyonu icra edecek. Bir birim çocuklar, diğeri kadınlar, bir diğeri gönderilen malzemelerin doğru adreslere teslim edilmesi için çalışacak. Çok büyük bir coğrafya. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 81 kent içerisinde en doğru, en iyi hizmeti taşıyacak ve hedefine ulaştırtacak kent İzmir’dir. İzmir 2 yıl önce büyük bir deprem yaşadı ve bundan büyük ders çıkardı. Başarı ile bu sınavı atlattı. Kentin tüm dinamiklerini seferber ederek bunu başardı. Bir hayalden bahsetmiyorum. İzmir bu çalışmaları en iyi şekilde yapacak şehirdir” dedi.

Acil ihtiyaçları anlattı

Bölgede en çok çadır, battaniye, jeneratör, tuvalet, mazot ihtiyacının bulunduğunu aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz İzmir olarak üzerimize düşen neyse sonuna kadar yapacağız. Siyaset hayatı iyileştirme sanatı ise biz o siyasetin alasını yapacağız. Biz o yardımları ulaştırdık, ulaştırmaya devam edeceğiz. Bunu kimse durduramaz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmir’in bütün enerjisini, vicdanını oraya götürmek zorundayım. Bana yüzlerce gönüllü talebi geliyor. Bu benim vazifem. Ben İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanıysam o yardımı oraya en doğru şekilde götürmeye devam edeceğim” dedi.

İzmir’deki deprem çalışmaları

Başkan Soyer, İzmir’de kenti depremlere karşı dirençli hale getirmek için yaptıkları çalışmaların sürdüğünü de hatırlatarak, şunları paylaştı: “İzmir’de bütün viyadüklerin, köprülerin analizleri yapıldı. Hepsi ile ilgili raporlar çıktı. O anlamda korkacak bir şey yok. Ama konut stoku eski ve bizim açımızdan kuşkulu. Her binanın deprem güvenliğini ölçüyoruz. Bütün bu veriler ve bilimsel raporlar ışığında gelecek planlaması yapmaya çalışıyoruz. İmar planlarımızı bu veriler ışığanda yeniden revize ediyoruz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin afet sonrası yaptığı çalışmaları anlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem sonrası yaptığı yardım çalışmalarından da bahseden Başkan Tunç Soyer, açılan umuthareketi.izmir.bel.tr adresinden bölgeye ulaştırılmak üzere 60 saatte 37 milyon liralık alışveriş yapıldığını, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu, Gaziemir Fuar İzmir ve Çankaya'daki APİKAM'ın bahçesinde yardım toplama merkezi oluşturduklarını, bugüne dek 92 tır, 42 kamyon, 3 uçak ve 3 gemi ile toplamda 1 milyon 600 bin 200 parça eşyanın deprem bölgelerine gönderildiğini söyledi. Başkan Soyer, 478 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ve 185 aracın deprem bölgesinde yardım çalışmalarına destek verdiğini, ayrıca günde 10 bin kişilik yemek üreten mobil mutfağın Hatay EXPO yolu üzerinde vatandaşlara sıcak yemek dağıttığını açıkladı.