İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde konteyner üretiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde barınma sorununu çözmek için ikisi İzmir’de biri Hatay’da olmak üzere üç ayrı atölyede konteyner üretimine başladı. Fen İşleri Dairesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nün İzmir’deki atölyelerinde hazırlanan ve demonte olarak Hatay’a gönderilen konteynerler burada birleştirilerek depremzedelerin kullanımına sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk etapta 500 konteyner üreterek depremzedelerin hizmetine sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde konteyner üretiyor
18 Şubat 2023 Cumartesi 10:33

Türkiye’yi sarsan ve 10 ili etkileyen depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.  Bir yandan Hatay ve Osmaniye’de kurulan çadır kentlerle depremzedelere hizmet vermeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da üç merkezde konteyner üretiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Belkahve’deki, Eshot Genel Müdürlüğü’nün Gediz’deki atölyelerinde hazırlanan konteyner karkasları, demonte olarak Hatay’a gönderiliyor. Hatay’da da hammadde olarak gelen malzemelerin yanı sıra, İzmir’den gönderilen karkaslar burada kurulan atölyede birleştirilerek günde 30 konteyner ev üretiliyor.

Bir tırla montajı yapılmış iki konteyner gönderilebilirken, uygulanan yöntem sayesinde bu sayı 15’e çıkabiliyor.
 
Hatay’da 500 konteyner için üretim

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Burada bir konteyner kent kurmak için yer belirleme sürecimiz oldu. AFAD’dan yer tahsisi için bilgi bekliyoruz. Biz bu süreçte daha hızlı yol alabilmek adına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin fen işleri ekipleriyle burada konteyner üretmeye başladık. Bir atölye kurduk. Karkas yapılarını oluşturuyoruz, götürdüğümüzde de hemen panelvanlarla kapatarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Depremzedelerimizin kışı daha sağlıklı bir ortamda geçirmelerine fırsat yaratmış olacağız. Şu an Hatay için 500 konteyner hazırlamayı planlıyoruz.” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz da üç koldan konteyner üretimi yaptıklarını belirterek, “İzmir’de iki atölyede hazırlanan karkasları bölgeye gönderiyoruz, oradaki ekiplerimiz de birleştirme işlemini yapıyor. Bu sayede günde 30 konteyner üretimi yapıyoruz. Bu yöntem hem maliyetleri düşürüyor, hem de daha hızlı üretim yapma olanağı sunuyor” dedi.

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